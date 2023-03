Rodrigo González habló sobre Karen Schwarz tras verla llorar en entrevista: “Ella intentó meterme preso”

Rodrigo González aseguró que Karen Schwarz nunca soportó sus críticas: “Ella intentó meterme preso”. | Willax Tv.

Karen Schwarz ha dado de qué hablar tras su presentación en el canal de YouTube de ‘Todos Sanamos’, de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde se quebró al revelar que durante años aguantó los ataques que recibió en la televisión.

Te puede interesar: Cómo inició la rivalidad entre Rodrigo González y Karen Schwarz, el cual los llevó a un juicio

Aunque la exconductora no quiso dar el nombre del personaje que constantemente la criticaba, muchos lo asociaron a su enemistad con Rodrigo González, pues se sabe que ella lo denunció ante el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer.

A raíz de ello, la actual figura de Willax Televisión decidió pronunciarse en su programa ‘Amor y Fuego‘, dando a conocer que en algún momento sacará todas sus pruebas para que su audiencia entienda por qué llamaba ‘mosca muerta’ a Karen Schwarz.

Te puede interesar: Karen Schwarz, su mala experiencia en el Miss Perú y cómo ganar la corona afectó su salud mental

Asimismo, señaló que era falso que la exconductora de ‘Yo Soy’ haya aguantado sus críticas, pues desde un primer momento lo denunció y tuvieron un largo juicio, el cual finalmente terminó ganando.

“Ella ha intentado meterme preso, ha intentado ir por el Ministerio de la Mujer, ha intentado por todos los lados demandables posibles silenciarme, eliminarme de la pantalla. No sé cuál era su objetivo, pero de todos los flancos que me ha demandado, todos han sido negados”, dijo.

Te puede interesar: Karen Schwarz se quebró por los ataques que recibió en TV: “Permití que no me dejaran responder”

Rodrigo González también recordó el episodio en el que Karen Schwarz envió un patrullero a su casa para que la Policía lo detenga por supuestamente haber incumplido con las medidas de restricción que había en su contra.

“Ella nunca soportó, siempre me demandó, siempre estuvo ahí, hasta en pandemia me mandó el patrullero abajo de mi casa. Entonces, si la justicia le ha dicho que no, que no se considera una agresión, sino una opinión, pues estamos en un programa de espectáculos, se puede manejar cualquier tipo de término”, añadió.

En otro momento, el conductor de ‘Amor y Fuego’ indicó que sus críticas contra Karen Schwarz siempre han ido por el lado de la televisión, por el lado laboral, nunca ha opinado sobre su vida personal o su rol como madre.

Karen Schwarz cuenta como iniciaron los ataques en su contra. (YouTube)

“Nadie te ha dicho que eres una mala madre, nadie te ha juzgado en tu vida personal, nadie ha hablado de cómo eres en tu casa, como mujer, como esposa, eso no, solo cómo actúas en televisión. Primero, cuando te vemos no nos inspiras nada, segundo, crees ser más inteligente de lo que eres, entonces no manejas tus emociones”, señaló.

Finalmente, el popular ‘Peluchín’ precisó que si la audiencia televisiva hoy en día la rechaza es porque las emociones que transmite son negativas, pues no la quieren ver llorando o quejándose de las críticas que recibe.

“La gente pone la tele para entretenerse, para divertirse, para olvidarse de lo que pasa, no para ver otra vez a Karen Schwarz llorando porque le dijo ‘mosca muerta’, entonces yo no tengo la culpa de eso. Si yo no estuviese aquí, tú tampoco estarías en televisión”, sentenció.