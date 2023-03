Desde el ‘Zancudito’ Olivares a Paolo Hurtado: Jossmery Toledo y su fijación por los futbolistas

Jossmery Toledo y las veces que tuvo una relación con futbolistas.

Jossmery Toledo es presa de críticas tras protagonizar el último ampay de Magaly TV La Firme, donde aparece en escenas cariñosas con un futbolista, en Cusco. Esto no tendría nada de raro si no se tratara de un hombre casado y con hijos.

Te puede interesar: Ampay de Jossmery Toledo: Paolo Hurtado se convierte en tendencia a poco de emitirse el destape

Paolo Hurtado, el otro protagonista del ampay, tiene una familia. Además, su esposa Rosa Fuentes está embarazada. A través de un comunicado, la mujer indicó que después de ver las imágenes de Magaly Medina, ha decido separarse por la vía legal. Asimismo, indicó que no hablará al respecto por el bienestar de sus hijos y de ella misma.

No es la primera vez que Jossmery se involucra con un futbolista. Ya ha sido captada en otras ocasiones. Y aunque muchas veces han causado revuelo sus romances, esta vez ha generado indignación.

‘Zancudito’ Olivares

Jossmery Toledo fue captada con el futbolista Christopher ‘Zancudito’ Olivares en febrero del 2020, ingresando a un hotel. Las cámaras de Magaly TV La Firme la grabaron en esta comprometedora situación con el hijo de Percy Olivares. Después de este ampay, la pareja fue vista en otras ocasiones.

Te puede interesar: El ampay de Paolo Hurtado y Jossmery Toledo: futbolista la llevó al Cusco, hicieron tour y se quedaron en el mismo departamento

Sin embargo, dos meses después, la expolicía aclaró a través de una transmisión en vivo con sus seguidores que estaba alejada del pelotero. “No me hablo con él hace tiempo, lo dejamos ahí nomás. Las cosas no funcionaron por muchísimos factores, soy bien selectiva. Ahora ni hablamos como amigos, ya fue”, dijo la modelo.

“Es muy chibolo, tiene 21 años, le faltan muchas cosas por andar en la vida y no estoy para perder el tiempo. Creo que ha regresado con su ex, así que haga su vida”, acotó.

Jossmery Toledo le desea lo mejor a 'Zancudito' Olivares luego de comprometerse en programa 'En Boca de Todos. América Tv.

Anderson Santamaría

Jossmery Toledo nunca se pronunció sobre el futbolista ni mucho menos respondió a Magaly Medina luego que difundiera un informe que la involucraba con el pelotero Anderson Santamaría. Según la nota de Magaly TV La Firme, la pareja se encontró en marzo del 2020, cuando la expolicía viajó a México para tomarse unas vacaciones.

Te puede interesar: Jossmery Toledo, Paolo Hurtado y los indicios de un romance clandestino que terminó en ampay

El informe se basó en las publicaciones de ambas figuras. Según indica, las fotos y videos fueron tomadas en los mismos lugares, levantando sospechas de que los dos estarían juntos. Como se sabe, Santamaría juega en el Atlas F. C. de la Primera División de México.

Jossmery Toledo y todos los futbolistas con los que se le ha involucrado. ATV

Jean Deza

En junio del mismo año, 2020, Jossmery Toledo confirmó que tenía un romance con Jean Deza, polémico por sus anteriores relaciones. La pareja pregonaba su amor en redes sociales.

“Era como un sueño porque nunca tuve un enamorado así. Él acostumbraba a sorprenderme, era detallista, se preocupaba por mí y mi familia, una persona muy buena, bondadosa, humilde, sencillo. Además, era un buen padre con sus hijos”, dijo la modelo en Magaly TV La Firme, quien aseguró que tan pronto se vieron, se enamoraron.

Toledo y Deza decidieron convivir, sin embargo, el amor les duró solo 5 meses. La relación terminó en medio de conflictos y denuncias. Jossmery lo acusó de maltrato físico y psicológico, mientras que el deportista la calificó de malagradecida, resaltando todo lo que gastó en ella. Además, indicó que la modelo se había quedado con sus pertenencias, como joyas, ropa de marca, entre otras cosas de mucho valor.

Jean Deza y Jossmery Toledo mantuvieron un fugaz romance de 5 meses. Se les conoció como la "pareja de la cuarentena". (Foto: Instagram)

Piero Hincapié

En abril del 2022, ‘Amor y Fuego’ y ‘Magaly TV La Firme’ prendieron las alarmas sobre una posible relación entre Jossmery Toledo y el futbolista Piero Hincapíe, defensa central o lateral izquierdo en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.

Esto después que se le viera a la modelo en dicho país, en un partido del Bayer Leverkusen. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó la relación. Según la modelo, los escándalos en los medios de comunicación hicieron que la amistad con el jugador ecuatoriano no prosperara.

“Me afectó el escándalo, a los dos, porque él no está acostumbrado a estas cosas y pones mi nombre y saldrá la lista de mis supuestos novios cuando él solo es mi amigo y nada más. Ahora prefiero no hablar del tema porque no me gusta que me vinculen con alguien que no estoy. Es bonito tener novio y decirlo, pero mientras no se dé nada, prefiero no hablar... (¿Se enfrió la amistad?) Somos amigos, pero ya no iré a Alemania, iré a otro destino”, dijo Jossmery Toledo América Espectáculos.

Jossmery Toledo y el futbolista Piero Hincapié ya no están juntos. La modelo sostiene ya no viajará a Alemania | VIDEO: América TV / América Espectáculos

Paolo Hurtado

Este martes 21 de marzo, Magaly TV La Firme emitió un video donde se le ve a Jossmery Toledo junto a Paolo Hurtado, en Cusco. En las imágenes se les puede ver haciendo un tour por la Ciudadela Inca. Aunque tratan de pasar desapercibidos, las cámaras de Magaly Medina los captaron besándose en la boca.

Como se sabe, el futbolista de Cienciano está casado con Rosa Fuentes, madre de sus dos hijos y uno que viene en camino. La mujer no dudó en pronunciarse a través de un comunicado.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, indicó Rosa Fuentes.