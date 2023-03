Dina Boluarte niega haber recibido 150 mil soles de empresario pesquero para su campaña electoral: “No tengo rabo de paja”

Dina Boluarte niega haber recibido dinero y asegura no tener 'rabo de paja' | Canal N

La presidenta de la república, Dina Boluarte, negó que haya recibido un aporte de 150 mil soles del empresario pesquero Eduvigis Beltrán para su campaña electoral en el 2021 tal como Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, y Maritza Sánchez revelaron a los medios El Foco y Cuarto Poder en los últimos días.

“Lo que la señora (Maritza Sánchez) dijo en un medio de comunicación, lo único cierto es que Henry Shimabukuro y ella fueron enviados por Pedro Castillo; todo lo demás es falso. No he recibido ni un solo sol de absolutamente nadie”, dijo la mandataria tras participar del lanzamiento de la Semana Santa en Ayacucho.

“Si él dice que ha dado dinero a la campaña, el que tendría que haber declarado es él junto con el partido político. No me he reunido con el señor Shimabukuro”, agregó.

Además, Boluarte Zegarra negó que haya tenido una relación estrecha con Sánchez y Shimabukuro. “Esta señora (Maritza Sánchez) y el señor Shimabukuro, fueron enviados al grupo que me acompañaba en la campaña. Los tuve que retirar porque siempre supe que no eran personas idóneas. Nunca les he tomado en cuenta para ningún espacio laboral”, acotó.

Dina Boluarte y Henry Shimabukuro. | El Foco

La mandataria señaló las acusaciones de sus excolaboradores, sobre los aportes que no habrían sido declarados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), vendrían desde el penal de Barbadillo. Esto en clara referencia al expresidente Pedro Castillo, quien cumple 54 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre y por el caso Puente Tarata-Petroperú-Ministerio de Vivienda.

“Luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, vimos la sonada golpista, con más de 60 fallecidos y presupuesto del narcotráfico. Como no pudieron doblegarnos, ahora pretenden involucrarme en actos de corrupción que ellos sí cometieron”, denunció.

De otro lado, Boluarte se refirió a la salida de Raúl Alfaro de la comandancia general de la Policía Nacional del Perú tras revelarse sus vinculos con el ciudadano extranjero Jorge Hernández Fernández, alias “El español”. “Donde haya signos de corrupción o de mal manejo de la gestión pública, así sea en las FF.AA. y en la Policía Nacional, nosotros pondremos mano firme y orden. Basta de corrupción y mal manejo del poder para intereses personales y subalternos”, apuntó.

Finalmente, la presidenta evitó declarar si pensaba cambiar a Alberto Otárola en la presidencia del Consejo de Ministros como se ha rumoreado en las últimas horas.

Primer ministro Alberto Otárola.

Revelaciones

A pesar de que en los últimos días la presidenta Boluarte ha negado conocer y reunirse con el empresario pesquero Eduvigis Beltrán, quien le habría dado 150 mil soles para costear sus actividades, nuevas evidencias demostrarían todo lo contrario.

Según el portal El Foco, la mandataria tuvo una cita con Beltrán el 19 de mayo del 2021 en un local que servía como bunker electoral cuando postulaba en la plancha presidencial de Pedro Castillo. Estaba ubicado en la avenida Inca Garcilaso de la Vega 1584, en el Centro de Lima. Esto fue confirmado por más personas que estuvieron aquel día.

“Sí, hubo una reunión con un empresario que vende atún. La reunión fue antes que fuera presidenta, en mi local. Toda su mafia venía del club Apurímac. Usted vaya de incógnito a ese club y va a ver a Víctor Torres, él es su mano derecha. Él se encargaba de negociar con su hermano Nicanor [Boluarte]”, indicó Carlos Bustíos, propietario del local, al citado medio de comunicación.

La versión de Bustíos ha sido respaldada por Maritza Sánchez, profesora y excolaboradora cercana de Boluarte Zegarra durante la segunda vuelta electoral.

Chats que confirman que hubo reunión entre la presidenta Dina Boluarte y el empresario Eduvigis Beltrán.

“Beltrán viene muy temprano por la mañana a la oficina de Wilson y ahí estaba Dina, estaba Marcela [Saldarriaga] y yo tomando notas (…) Él comienza a hablarnos de Qali Warma. Que lo que quería hacer era un programa muy potente de seguridad alimentaria para los chicos en los colegios. Incluso había visto unos nuevos productos que podían ofrecerse”, contó Sánchez.

Las versiones de Bustíos y Sánchez se complementan con la anotación en la agenda amarilla que reportaba las reuniones de la presidenta Boluarte. “Edubijes [sic] Beltrán Salinas / 38 años comercial / Huacaybamba – Huánuco – 10 caseríos / Medio de comunicación / estrategia: Igualdad para todos / Necesitamos descentralizar / Industrias en las regiones x empresas privadas / Costo 5 años / Apoyo al sector pesquero / No, pollo enlatado. Atún de pollo / Anchoveta azul o negro / Florida Compas Primor / Fábrica de Banchero / Bellini / Pescadores / Zoom 8pm. Dina y Sr. Edu”, se anotó.

Luego, la investigación de El Foco señala que Milagros Saldarriaga, militante de Perú Libre y cercana al circulo de Boluarte Zegarra, y el empresario Eduvigis Beltrán tuvieron coordinaciones vía WhatsApp.