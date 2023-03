Ciclón Yaku: alcalde de Casma acusa al premier Alberto Otárola de llegar a su localidad “para la foto”

Julio Meléndez, alcalde de Casma, cuestiona labor del Ejecutivo frente a desastres.

Los efectos del ciclón Yaku continúan haciéndose presentes en distintas regiones, principalmente aquellas ubicadas al norte del país. Desde Casma, provincia de la región Áncash, el alcalde Julio Meléndez ha lamentado que el gobierno central no haya apoyado a los vecinos de su localidad. Esto tras una visita ocurrida el pasado 16 de marzo en la que no se habría mencionado plan alguno para responder a los embates de la naturaleza.

“Falta que la población de Casma se levante y bloqueen. Ellos mismos se van a tirar en el puente para que no pase ningún vehículo. a ver si así el gobierno nos va a escuchar”, dijo la autoridad sobre la poca ayuda que ha llegado a su localidad. Meléndez recalcó que su distrito se encuentra en un punto crítico y que sido duramente afectado por las lluvias y huaicos identificados desde hace más de dos semanas.

“Vienen y habla para decir que es lo que se va a hacer. ¿Por qué no lo hicieron hace mucho tiempo? Como ellos son los que han hecho los contratos y nosotros no tenemos nada que hacer, nos tenemos que quedar callados. Temprano había quedado en ir al valle de San Rafael llevando ayuda, pero no, me dijeron que va a venir el premier. ¿Qué cosa hemos sacado? Nada. Vienen para la foto, para eso no más vienen”, agregó.

Días atrás se dio a conocer que personal del hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote viajó hasta Casma para poder ayudar a las personas damnificadas. Médicos de cardiología, oftalmología, urología, pediatría, medicina interna, neumología, traumatología, medicina general y odontología atendieron a los ciudadanos y les ofrecieron medicinas totalmente gratis, según Andina.

Reacción del Ejecutivo

Si bien la presencia del ciclón Yaku ha sido una extrañeza en las costas peruanas, las autoridades saben que estos meses se caracterizan por las constantes lluvias en diversos puntos del país. Por ello, se ha cuestionado sobre la respuesta del gobierno a los informes elaborados por las autoridades competentes en torno a la respuesta a los posibles desastres que ocurrirían por la respuesta de la naturaleza.

“El anterior Gobierno tenía este reporte y el día de ayer nos han dado la información los especialistas del Senamhi. Lo que ha subido es el nivel de alerta que determina que las lluvias van a seguir para adelante hasta el mes de mayo”, fueron las declaraciones de Alberto Otárola en conversación con la prensa.

Premier Otárola cuestionó respuesta del gobierno de Pedro Castillo ante informe que advertía sobre el impacto de las lluvias.

“Lo que ha pasado hasta antes del 7 de diciembre del 2022, en efecto, es una situación que no ha habido una alerta suficiente y las decisiones que se han tomado en todos los sectores...hemos tomado varias medidas, entre ellas la reorganización de Reconstrucción con Cambios, la activación de todas las alertas de Defensa Civil y sobre todo el empoderamiento de los que conocen, científicos y entidades especializadas”, dijo.

“Escenario Probabilístico de Lluvias Verano 2023″ era el nombre del informe que llegó a manos de funcionarios del gobierno de Pedro Castillo; sin embargo, no se ejecutaron acciones ante los posibles fenómenos naturales. “El nivel de alerta es para un El Niño leve, no hay que causar tampoco mucha alarma entre la población. Vamos a hacerle un seguimiento cada 15 días se va a reunir esta comisión con la PCM”, agregó el premier.