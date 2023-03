Más de 8 mil damnificados y 50 muertos por los huaicos en Perú, anunció Dina Boluarte

El ciclón Yaku dejó muchas familias damnificados debido a los huaicos y deslizamientos en varias partes del Perú. (Andina)

La presidenta Dina Boluarte hizo una conferencia de prensa, en compañía de varios de sus ministros, para lanzar el programa ‘Con punche, Perú solidario’ para frenar los estragos del ciclón Yaku. La jefa de Estado también habló acerca de las estadísticas de los damnificados por las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos en las diversas regiones que siguen afectando a cientos de familias en el Perú.

La mandataria informó que, según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, desde el 1 de enero al 14 de marzo hay 8 mil damnificados, 50 mil personas afectadas, 50 fallecidas y 48 heridas. También se han registrado en ese lapso 1.000 viviendas destruidas y otras 1.800 en situación inhabitable.

Hay 640 kilómetros de carreteras que se encuentran afectadas, al igual que 300 kilómetros de canales de riego, así como 111 puentes destruidos, 48 kilómetros de redes de agua perjudicadas, 11 mil hectáreas de cultivo destruidas y 28 mil animales están perdidos.

Dina Boluarte argumentó que, hasta el momento, se han contabilizado 55 aulas de escuelas y cuatro establecimientos de salud destruidos.

Dina Boluarte lanzó ‘Con punche, Perú solidario’. (Andina)

Programa ‘Con punche, Perú solidario’

La presidenta se presentó con el premier Alberto Otárola y otros titulares de los diferentes ministerios para anunciar la reconstrucción del Perú después de los desastres ocurridos debido al ciclón Yaku que han causado lluvias, huaicos, inundaciones y deslizamientos.

“Convoco a una cruzada nacional para reconstruir el Perú, una que nos permita en lo inmediato atender a los damnificados y afectados; que en el corto y mediano plazo, se puedan ejecutar las grandes obras para proteger a nuestros pueblos y ciudades”, manifestó.

Dina Boluarte instó a todas las entidades del Estado, a los partidos políticos, el sector privado y a los trabajadores a salir adelante juntos porque consideró que es una “tarea que trasciende a un gobierno”.

Asimismo, la primera autoridad del Perú agradeció la colaboración de diversas instancias públicas y privadas a la campaña que lanzó el gobierno central, con el que se busca dar ayuda a los damnificados por los desastres generados por los recientes fenómenos climáticos.

El ciclón Yaku afectó a muchas viviendas. (Cris Borouncle/AFP)

“Ello se logra uniendo y no dividiendo, sumando y no restando, contribuyendo y no confrontando. Se logra respetando, y sobre todo siendo solidarios y dando la mano al prójimo en los momentos difíciles”, comentó.

La mandataria dijo que se comenzarán con las labores de fumigación y de recojo del material inservible en el norte del Perú, a fin de prevenir brotes y contagio del dengue.

Dina Boluarte exigió que este proyecto de reconstrucción se deben prever obras firmas y, sobre todo, duraderas.

“Ya no medidas de corto plazo que no han resuelto nada”, argumentó, agregando que estas serán grandes obras que darán sostenibilidad al Perú.

La jefa de Estado anunció que enviará al Congreso de la República el proyecto de ley para crear la Comisión Nacional de Infraestructura para velar por la realización de obras emblemáticas y tendrá a su cargo control de cuencas para prevenir huaicos e inundaciones.