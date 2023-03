Miguel Rebosio alabó el trabajo de la zaga central de Sporting Cristal y que le sorprendió el estilo de juego de Huracán

El 'Conejo' reveló que le sorprendió el estilo de juego del equipo argentino.

Sporting Cristal se enfrentará a Huracán el jueves 16 de marzo por la tercera fase de la Copa Libertadores. El partido será en el estadio Nacional a las 19:00 horas. Miguel Rebosio, ex defensor ‘celeste’, contó que el empate fue un buen resultado, dado a que los equipos argentinos son complicados de enfrentar.

“Siempre los equipos argentinos son difíciles. La verdad que a mí me sorprendió mucho Huracán por la forma de como corre y mete. Aplaudo lo que ha hecho Sporting Cristal. Sacar un empate de visita es importante. La serie no está cerrada, pero van a tener que trabajar el doble para salir victoriosos”, sostuvo el ex defensor en ‘Todas las voces de fútbol’.

“A pesar de que Huracán acaba de perder en la liga argentina, ellos están mentalizados de que hay que clasificar. Cristal, obviamente, con el apoyo de la gente y teniendo algunos futbolistas con descanso para afrontar este partido tan importante será un gran encuentro. Esperemos que Cristal clasifique”, afirmó.

Además, el ‘Conejo’ comentó acerca de los zagueros centrales de los ‘rimenses’. Resaltó las características tanto de Gianfranco Chávez como de Ignacio da Silva. El ex Real Zaragoza dijo que su gran trabajo ha generado una gran solidez en la defensa del conjunto del Rímac.

“La pareja de centrales de Cristal me pareció que estuvo a la altura. Gianfranco Chávez, que cada día se está haciendo muy fuerte, se ha ganado la titularidad apunta de trabajo. Ignacio da Silva con un juego importante. La verdad que me gusta mucho su forma de ir a los cruces, su juego aéreo e inspira respete. Eso es bueno para Cristal”, explicó.

Incluso el jugador de 24 años protagonizó una de las jugadas claves del partido. A poco de que acabe el encuentro, Lucas Castro sacó centro desde el sector derecho y encontró en el área a Nicolás Cordero. El delantero argentino conectó el balón con su cabeza y lo direccionó al palo derecho de la portería. Al ver esa acción, el defensor peruano no dudó en interceptar el esférico y despejar el peligro.

El defensa evitó lo que pudo ser una derrota dolorosa para Sporting Cristal. (Video: ESPN).

Convocatoria de la selección peruana

Rebosio también habló acerca de la convocatoria para un nuevo microciclo de la selección peruana. El ex defensor tocó el tema de la convocatoria de Brandon Palacios y que espera que pueda hacer su propia historia. Asimismo, reveló el nombre que le hubiese gustado ver entre los 18 elegidos por Juan Reynoso, técnico de la ‘bicolor’.

“Yo creo que la lista esta bien. Sabemos que ha sido un inicio de campeonato un poco incierto: con ‘walk overs’ y con equipos que juegan cada 15 días. Ya se comenzó a regularizar y eso es importante para el fútbol peruano, sabiendo que Perú tiene dos partidos ante dos mundialistas que son Alemania y Marruecos”, detalló.

“La oportunidad que tienen estos chicos en esta nueva convocatoria y me refiero especialmente en Brandon Palacios. Él tiene toda la razón: él es Brandon Palacios. Él quiere hacer su historia y es lo mejor que puede hacer. Obviamente, en especial para la prensa, deben de tratar de no compararlos”, declaró.

Además, el ‘Conejo’ alabó las virtudes de su padre, el ‘Chorri’ Palacios y espera que el jugador de Binacional pueda tener una exitosa carrera: “Roberto Palacios siempre ha sido un excelente futbolista que nos dio bastantes alegrías. Yo creo que Brandon quiere hacer lo mismo”.

Finalmente, Rebosio mencionó que debió ser convocado Manuel Heredia, dado a su gran nivel en el inicio del campeonato: “Faltan los muchachos del extranjero, pero me hubiese gustado que convoque a Manuel Heredia. Ha tenido un comienzo espectacular con Carlos A. Mannucci y creo que hubiera encajado bien ahí”.