Boluarte culpó a gestiones salientes del desastre causado por el ciclón Yaku: “Estamos cansados del trabajo político manipulado”

La presidenta Dina Boluarte responsabilizó este sábado a las gestiones salientes de Tumbes, Piura, Lambayeque y Trujillo de los embates causados por el ciclón Yaku, que se ha traducido en lluvias severas, inundaciones y muertes.

“Yaku ha venido después de 40 años y ha arrasado con los mismos de siempre, los pobres, la población vulnerable. Cada campaña, cada alcalde, cada gobernador ofrece y ofrece y ofrece. Nosotros estamos poniendo los pies sobre la tierra para que, cuando otro ciclón venga, nos encuentre provistos de solución”, dijo en una conferencia tras su visita a estas regiones, las más golpeadas por el fenómeno.

“Estamos cansados de que ellos (los más vulnerables) siempre tengan que pagar pato de este trabajo político manipulado. Acá no estamos mirando el tema de ideología, estamos mirando el problema y la solución”, añadió.

Dina Boluarte llegó a Tumbes para ver situación del país ante presencia de ciclón Yaku.

La mandataria aseguró que su administración priorizará el “desfogue” de los ríos La Leche y Piura mediante el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (RCC), pues estas corrientes no tienen salida al mar. “Una vez que eso esté solucionado, podemos seguir construyendo o reconstruyendo”, anotó.

Boluarte se declaró conmocionada luego de sobrevolar las localidades de Mórrope, Pacora e Illimo. “Es una tristeza y un dolor. Familias en mitad del lodo. Cosechas de arroz inundadas”, dijo.

A continuación, cuestionó que el costo de algunas obras de prevención frente a las lluvias haya sido sobrevaluado mediante la inclusión de diversas adendas, de modo que invocó a “trabajar de manera seria y acabar con la corrupción”.

(Andina)

“No hemos venido para la foto”, remarcó Boluarte, luego de reconocer en esta jornada que el Estado no tiene medios para afrontar las secuelas del ciclón.

“A través del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) advertimos hace varias semanas que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país. Gobernadores y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y, hay que decir la verdad, el Estado tampoco, no tenemos maquinaria, no tenemos motobombas. No tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales”, dijo.

Boluarte viajó junto a otros ministros para entregar material, bienes de ayuda humanitaria y recorrer áreas afectadas por inundaciones y desbordamientos de ríos.

El ciclón Yaku despierta alerta por huaicos y fuertes lluvias en el Perú. (Andina)

El Gobierno acordó declarar en estado de emergencia desde Lima hasta Tumbes. Según datos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), hasta el momento, cuatro personas fallecieron en Piura y otras dos en Lambayeque por las intensas precipitaciones.

Ambas regiones, junto con Cajamarca y Tumbes, se encuentran en alerta roja porque “son sectores donde se van a presentar precipitaciones de intensidad extrema”, afirma el instituto.