Sebastián Abreu reveló que pudo jugar en Alianza Lima y la ‘U’, elogió a Guerrero y Farfán, y habló de su relación con Reynoso y el ‘Chorri’ Palacios

El 'Loco' Abreu llegó a César Vallejo gracias a su relación con 'Chemo' Del Solar, quien dejó al club para trabajar en la FPF (César Vallejo).

Sebastián Abreu es uno de los delanteros más destacados que dio Sudamérica en los últimos años, recordado por picar aquel famoso penal contra Ghana que le dio a Uruguay el pase a semifinales del Mundial Sudáfrica 2010, y por haber tenido una extensa carrera, jugando hasta los 45 años en 31 equipos de 11 países diferentes. Hoy se encuentra en Perú encabezando el proyecto de César Vallejo, que acaba de clasificar a la fase de grupos en la Copa Sudamericana.

Te puede interesar: Sebastián Abreu resaltó la mala racha que rompió con César Vallejo: “Llevábamos 10 años sin ganar un partido internacional”

Infobae pudo conversar con el ‘Loco’, quien contó como está viviendo su experiencia como entrenador del cuadro ‘poeta’ y recordó sus enfrentamientos con la ‘bicolor’, así como los futbolistas peruanos con los que compartió vestuario, uno de ellos, Juan Reynoso, actual técnico de la selección peruana.

En estos primeros meses dirigiendo a César Vallejo ¿Cuál es tu opinión del fútbol peruano? ¿Algo te llegó a sorprender?

Te puede interesar: Gol de Stefano Olaya, definió a un toque, y marcó el 1-1 para César Vallejo vs Binacional por Copa Sudamericana

La verdad que más que sorprenderme, es reafirmar lo que ya veía del futbolista peruano, muy buena técnica, muy buen trato de balón, muy buena posesión, equipos que proponen de manera dinámica, intensa. A veces los climas hacen que baje un poquito la intensidad, porque se juega en lugares de mucho calor, altura, etc. Pero, claramente confirman que el futbolista peruano desde lo técnico es muy bien dotado.

Delantero llevó a Uruguay a semifinales de una Copa del Mundo.

¿Cómo viviste el problema que hubo a inicios de temporada, con ‘walk over’ y partidos postergados?

Te puede interesar: César Vallejo vs Binacional 3-1: goles y resumen del triunfo ‘poeta’ y clasificación en Copa Sudamericana

Nos afectó en la planificación obviamente, pero tratamos, dentro de la dificultad, de poder reprogramar y encontrar en este caso posibles rivales para tener ritmo, para tener partidos, para seguir apuntando a mejorar el equipo, pero bueno hay una problemática, no voy a entrar en detalles porque tendría que tener conocimiento previo.

Uno cree que para opinar, tiene que tener totalmente conocimiento interno de los pormenores, que no los tengo, pero sí, lo que me ocupa es tener siempre el equipo preparado, para que cuando me digan que juegue, no permitirme decir, no, no estábamos preparados, sino estar siempre listos y obviamente cruzando los dedos para que esto se pueda solucionar.

En todos los países que jugaste ¿Te había tocado vivir alguna situación así?

Si, a veces algún paro, hubieron palos en el fútbol argentino y que se suspendió el campeonato por 4 o 5 fechas, si me ha tocado, a lo largo de 25 o 26 años, esto no es novedoso, no es nuevo para mi carrera.

No es común que vengan futbolistas de tanto renombre a entrenar al fútbol peruano ¿Cómo lograr que el plantel te vea como entrenador y no como una estrella mundial?

Es que eso se lo tendría que preguntar a ellos, difícil que te lo pueda contestar yo. Lo que si veo es que claramente hay una muy buena relación, hay una convicción de lo que se quiere dentro del campo de juego y que ellos se sienten identificados con la propuesta, pero que es lo que pueden llegar a sentir, ahí ya me parece que deberías preguntarle a los muchachos.

La César Vallejo de Sebastián Abreu está invicta el 2023 y clasificó a fase de grupos de Copa Sudamericana.

¿Alguno te ha pedido consejos o te recuerda tus vivencias como futbolista?

La verdad no soy mucho de hablar de mi, soy más de poder ayudar a mejorar en situaciones puntuales dentro de la experiencia de mi vida, pero no hablar directamente porque el futbolista Sebastián Abreu ya murió, ahora es el entrenador y hay que tratar de potenciar al futbolista que hoy tienes para dirigir.

¿Cómo ves esa competencia interna entre los delanteros, la que fue tu posición? Tienes dos con mucha experiencia como Osnar Noronha y Yorleys Mena

Pero no solo los delanteros, imagínate que en el medio campo también está Quintero tenemos a a Frank Ysique, está Aldair Fuentes tenemos a Ángel Rodríguez, después tienes a los extremos Alejandro (Ramírez), Ray (Venegas), Beto Da Silva, Facundo Rodríguez, Nahuel (Rodríguez), Jairo (Vélez), creo que hay competitividad muy alta de los jugadores, y eso creo que se está notando porque los que entran en el once están en un nivel, una intensidad muy alta y los que ingresan continúan con ese ritmo. Es un reflejo positivo de que hay una mentalidad de equipo y que cada uno aprovecha los momentos que el entrenador, en este caso yo, elige para ser titular o ingresar al segundo tiempo.

¿Cuál es el secreto para estar tanto tiempo en el exterior? Acá muchos futbolistas peruanos regresan rápidamente

Yo soy muy cuidadoso para hablar de esos temas porque después se puede malinterpretar por opinar de algo que no sé, porque no soy peruano y no conviví con ese tipo de experiencia. En el caso personal, mi búsqueda era poder crecer como futbolista y poder competir siempre, poder desafiarme a mi mismo de competir en lo más alto, de mostrarme de que puedo estar en la elite del fútbol mundial y porque eso me iba a acercar al sueño máximo y a lo más lindo que le puede pasar a un futbolista, que es estar en la selección.

Enfrentaste dos veces a Perú en las Eliminatorias para Sudáfrica 2010, te tocó hacer un gol en el 6-0, pero también sufriste esa sorpresiva derrota en Lima que casi los deja fuera del Mundial ¿Qué recuerdas de esos partidos?

¿Hace cuánto fue? Creo que 2008 y 2009. Me acuerdo, sí, del 6 a 0, donde marqué el sexto gol, y también del 1-0, ese día casi quedamos afuera del mundial y se dieron unos resultados que todavía nos dejaron con vida, pero sí, fue un partido que nos costó mucho y que ya te digo, entramos al vestuario pensando que estábamos eliminados, pero después tuvimos la posibilidad de repuntar y siempre los equipos o la selección de Perú, cuando nos tocaba enfrentarlos, nos generaba muchos inconvenientes.

Tenían ese esa dupla de Farfán y Guerrero que era intratable, también Vargas por el lateral izquierdo. Siempre nos preparábamos sabiendo que íbamos a encontrar una selección difícil, porque tenía muy buen juego, pero aparte tenía jugadores desequilibrantes en el ataque.

El 'Loco' puso el sexto en la histórica goleada 'charrúa' 6-0 sobre la 'bicolor'.

¿Cómo ves el recambio en la posición del nueve de Perú?

Una de las funciones en las que José Chemo Del Solar (Jefe de la Unidad de Menores de la FPF) se está ocupando mucho en su nuevo cargo es de poder reactivar la competitividad de los juveniles para poder tener un mejor recambio. Sé que están en esa búsqueda y que hay una necesidad de rápidamente poder encontrar jugadores competitivos para la selección, porque se están yendo muchos históricos y tienes que nutrirte con jugadores jóvenes.

Tu nombre sonó en Alianza Lima y Universitario ¿Alguna vez estuviste cerca de jugar en el fútbol peruano?

Bueno, sí, hubo conversaciones con César Vallejo también, pero justo coincidía que estaba con un contrato en clubes y no tenía la posibilidad de salir, así que me quedé con esa cuenta pendiente, pero bueno, el destino dio la posibilidad de venir como entrenador. De la ‘U’ estuve muy cerca en 1996, luego de hacerle dos goles con Defensor Sporting en Copa Libertadores, pero justo me llegó una oferta de San Lorenzo y me fui para allá.

Juan Reynoso fue tu compañero en Cruz Azul ¿Ya lo veías como técnico en ese momento?

Si, era muy pensante, analítico, tenía una personalidad fuerte. Ya lo veía como perfil de entrenador.

Jorge Fossati fue tu técnico en la selección de Uruguay, ahora llegó a Universitario ¿Qué opinión tienes de él?

Sí, lo tuve en la selección y es un entrenador que van a ver que con tiempo va a generar ese funcionamiento que necesita la ‘U’, porque bueno, ha quedado muy claro que, con todos los años que tiene de carrera, demostrado ser un entrenador prestigioso y que sobre todo sus equipos siempre han tenido esa identidad futbolística y táctica que lo marca siempre.

¿Qué recuerdas de los peruanos que tuviste como compañero?

Sí, todos muy alegres divertidos con la música, con la salsa y bueno, lo que los caracteriza muy buena técnica. De los que me acuerdo rápidamente son el Roberto ‘Chorrillano’ Palacios, que fue mi compañero en Estudiantes Tecos y formamos una muy buena dupla, también Galliquio y Juan Reynoso, muy buena técnica como defensor. Sobre todo el hecho de haber podido compartir y haberlos enfrentado en el eliminatoria.

Sebastián Abreu formó una gran dupla con el Chorri Palacios en Estudiantes Tecos.

Con César Vallejo rompiste una racha de muchos años sin ganar a nivel internacional, ahora tocará jugar contra cuadros de otros países en fase de grupos ¿Cómo ves al equipo para competir?

Rompimos, no fui solo yo, sino todo el equipo. El equipo está bien, pero solo me daré cuenta cuando sepa que rivales, de que liga y qué competitividad tienen en base al conocimiento que uno tiene de haber jugado en casi todas las ligas de Sudamérica. Ahí podré ver si estamos en condiciones de poder competir con nuestras herramientas o buscar estrategias para poder minimizar al rival.