Brandon Palacios reveló que tiene nacionalidad mexicana, pero prefiere jugar por Perú

El delantero afirmó que la primera opción la tiene Perú, pero que el 'tri' es una alternativa.

El delantero Brandon Palacios es una de las sorpresas en la convocatoria de Juan Reynoso en el microciclo de la selección peruana de cara a los partidos amistosos ante Alemania y Marruecos en la próxima fecha FIFA de marzo. Sin embargo, el jugador de Binacional puede todavía jugar por México, país donde nació. El atacante de 24 años contó que no descarta jugar por el ‘tri’, en caso no debuta en la ‘bicolor’.

”Yo siempre he dicho que mi primera opción es Perú. Yo nací en Guadalajara, México. Si por a o b Perú no me llama a ninguna selección y, alucinando un poco, México si, no desaprovecharía la oportunidad. Es como decir que vienen Alianza y Cristal, yo tengo que ver por mi futuro y mi familia”, sostuvo en una entrevista para ‘Todas las Voces de Fútbol’.

Además, Palacios reafirmó su deseo de jugar por la ‘bicolor’ en lugar de la selección mexicana: “Obviamente, me encantaría que fuera la selección peruana. Es mi primera opción y siempre la va a ser.

El extremo izquierdo reveló que tuvo una conversación con Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, cuando aún jugaba en Carlos Stein. El ‘Cabezón’ le dijo que se siguiera esforzando, que pronto le iban a llegar mejores oportunidades.

“El año pasado, hubo un tiempo en donde fue a cada uno de los equipos a ver como estaba cada equipo en su localidad. Ahí conversamos un poco, me dijo que me estaba yendo bien, que no bajara los brazos y que, poco a poco, iba a tener la oportunidad y que siga dando lo mejor de mí. Eso es lo más cercano que he estado con él hasta ahora”, detalló.

El atacante de Deportivo Binacional nació en Guadalajara, debido a que su padre, Roberto Palacios, jugó en el Tecos Fútbol Club en 1998. El ‘Chorri’ estuvo cuatro años en el ‘UAG’ hasta su retornó al Perú para jugar por Sporting Cristal.

En esta temporada, Brandon Palacios a ido entrando, poco a poco, en el once titular de Wilmar Valencia, entrenador del ‘poderoso del sur’. En los tres partidos que ha jugado de Liga 1, disputó 176 minutos y brindó una asistencia. Lastimosamente, su equipo aún no sabe lo que es ganar, dado que a perdido esos tres encuentros.

Brandon Palacios anotó un gol histórico en la Copa Sudamericana en César Vallejo vs Binacional. (Harold Villasante)

Su gol ante César Vallejo

Palacios también habló acerca de su gol ante César Vallejo por Copa Sudamericana. Su anotación a los 11 segundos es la más rápida en la historia de toda la competición. El jugador de Binacional afirmó que no sabía que había roto un récord con su tanto.

“La verdad, en su momento, cuando hice el gol, no me imaginé que hubiese sido el gol más rápido. No me paso por la cabeza que había hecho un récord. Estoy un poco triste por el resultado, por no poder clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana”, resaltó.

“Después del partido, cuando terminó, todo el mundo me mandó mensajes diciendo que fue el más rápido del torneo. La verdad que me tomó por sorpresa. Obviamente, estoy un poco feliz por lograr ese récord, pero no pude celebrarlo mucho porque no fue con un buen resultado que digamos”, declaró.

El ‘poderoso del sur’ perdió 3-1 ante los ‘poetas’ y quedaron eliminados del torneo internacional. Palacios marcó su tanto tras aprovechar un centro de Jefferson Caceres desde la banda derecha. Los demás goles del partido fueron de Stefano Olaya a los 40 minutos, Ray Venegas marcó un golazo a los 70 minutos y Stiwar Mena en contra, tras rebotarle el balón al intentar evitar el disparo de Osnar Noronha, a poco de que acabe el juego.