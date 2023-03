La decisión de Ricardo Gareca que deprimió a Reimond Manco y frustró su regreso a la selección peruana

Reimond Manco contó que una decisión de Ricardo Gareca frustró su regreso a la selección peruana.

Reimond Manco, uno de los llamados a ser grandes promesas del fútbol peruano, confesó que pudo volver a jugar por la selección nacional cuando se encontraba defendiendo la camiseta de Unión Comercio en 2017, pero una decisión del técnico Ricardo Gareca frustró su regreso y lo deprimió.

Te puede interesar: Ricardo Gareca: periodista ecuatoriano aseguró que Gobierno peruano ayudó a FPF a pagar su millonario salario

El jugador de 32 años tuvo una entrevista muy abierta con el programa de Youtube llamado Tiempo Muerto, en la cual reveló muchos detalles de su carrera deportiva, entre ellos la vez que estuvo muy cerca de defender los colores de la ‘bicolor’ después de su experiencia con Sergio Markarián.

“Yo la venía rompiendo en Comercio del 2017. Una fecha antes me habían mandado un chaleco, un GPS, yo no me lo quise poner porque de verdad me incomoda, entonces yo le dije ‘no me lo voy a poner’, pero lo habían mandado de la Federación. A mí, a Mimbela y al ‘Chengue’ Morales”, inició.

Te puede interesar: Reimond Manco lanzó dura autocrítica por malas decisiones en su carrera como futbolista

“Después de eso, envían a un veedor al partido con Huancayo, ahí me lo cuenta el jefe de equipo, me dice ‘han venido, de la Federación han mandado para verte’. Partido con Huancayo en Moyobamba, hago dos goles y dos asistencias de gol, y yo dije ‘aquí es’”, continuó.

“La selección tenía dos partidos de práctica en Estados Unidos, la selección dirigida por Gareca, yo dije acá es, yo dije ‘esto es selección, vuelvo a Alianza, la rompo y otra vez arrancamos’. Sale la lista de convocados, no voy a decir el nombre, pero convocaron a un chico de la ‘U’ que no jugaba nunca. Me deprimí, no hay forma, pude haber hecho 10 goles, pero no me iban a llamar”, complementó.

Te puede interesar: Sporting Cristal: Adrián Ascues habló de ser el sustituto de Yoshimar Yotún y la opción en la selección peruana

“Claro (la prensa hablaba de su convocatoria), porque la venía rompiendo. Si tú te das cuenta en casi todos los partidos salía MVP y ese partido que me fueron a ver la descocí, figura del partido, dos goles, dos asistencias. Sale la convocatoria, llaman a un chico de la ‘U’ que no era titular. Ahí te deprimes, pero no afecta al ego”, finalizó.

Reimond Manco formó parte del proceso de Sergio Markarián.

¿A quién convocó Gareca? El estratega argentino no llamó a Reimond Manco y en su lugar prefirió considerar a Roberto Siucho, quien tenía 21 años y alternaba en Universitario de Deportes. Probablemente, el ‘Tigre’ haya tomado esa decisión por las características. Y es que entre las cualidades de ‘Rei’ no resalta lo físico, en cambio, el canterano ‘crema’ estaba más acostumbrado a hacer el recorrido.

Manco en la selección peruana

El ‘chico realidad’ fue la figura de la selección sub-17 en el Sudamericano de Ecuador que terminó con la clasificación de Perú al Mundial. Es más, el volante ganó el premio al mejor jugador del certamen por delante del colombiano James Rodríguez.

Luego, fue llamado a la selección absoluta por el uruguayo Sergio Markarián. Su estreno lo hizo en un amistoso con Bolivia en La Paz. Lastimosamente, el habilidoso futbolista no pudo hacer su debut en unas Eliminatorias Sudamericanas, solo alternó en cinco duelos de preparación.

¿Manco se retiró?

“No, eso es lo que mucha gente me pregunta, han pasado circunstancias, han pasado un montón de cosas y no tengo apuro por seguir jugando. El día que me retire lo voy a decir, entonces estoy esperando una mejor opción, mientras tanto estoy entrenando, viendo nuevos proyectos porque la vida sigue, en algún momento si me voy a retirar, no ahora”, respondió Manco en Tiempo Muerto.

Por el momento, Reimond ha decidido hacer otras cosas, pero siempre vinculado al fútbol. Se le vio participando en partidos de exhibición, siendo comentarista deportivo y ahora se convertirá en Youtuber en un programa acompañado con el periodista Horacio Zimmermann.

<br/>

<br/>