Exabogado de Pedro Castillo cuestiona el nuevo pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía

Benji Espinoza fue abogado del expresidente Pedro Castillo.

El Ministerio Público sustentó ayer el nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Pedro Castillo por el caso Puente Tarata. Durante la audiencia, la fiscal suprema adjunta, Galinka Meza, indicó que el expresidente de la república habría cometido los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias. Por todo ello, estimó que recibiría una pena de 32 años de cárcel.

Benji Espinoza, exdefensor legal de Castillo Terrones, cuestionó los argumentos fiscales contra el exmandatario. “Me parece que, desde el punto de vista jurídico, no y por supuesto que la noticia llama la atención, que la Fiscalía haga una proyección de cuántos años le corresponde de pena a Pedro Castillo”, anotó en diálogo con Exitosa Radio.

El letrado enfatizó que se pueden dictar otras medidas contra el exjefe de Estado para que siga la investigación y no se fugue tal como ayer se deslizó en la audiencia ante el Poder Judicial. Espinoza desestimó el argumento del Ministerio Público en el sentido que Castillo podría ser refugiado por algún gobierno latinoamericano que se ha pronunciado por su situación judicial.

“La justicia tiene los mecanismos para sujetar a una persona, pongo el ejemplo del expresidente [Alejandro] Toledo. El expresidente Toledo, en la situación de COVID, luego de tener la prisión preventiva se le manda a su casa, se le ordena prisión domiciliaria y se le coloca el grillete electrónico, que en el Perú tenemos pero usamos poco”, acotó.

Pedro Castillo desde el Penal de Barbadillo se defiende en audiencia

“Si es cierto que la ley señala que para casos de crimen organizado no aplicaría, pero habría que hacer un control difuso, un control de convencionalidad y buscar una medida porque finalmente la prisión es el último recurso”, finalizó.

Defensa y fallo

El expresidente Pedro Castillo volvió a reaparecer ayer para negar que lideró una organización criminal junto a sus exministros Juan Silva [Transportes] y Geiner Alvarado [Vivienda]. Además, culpó al Congreso de la República y a la prensa de que actualmente esté en prisión.

“Niego rotunda y categóricamente que soy autor y formó parte de una red criminal, el único delito que he cometido es el de servir a mi país como presidente de la República”, aseveró.

“Hoy se han armado un castillo de delitos con supuestos, habrías, tendrías y con colaboradores comprados. Van a pedir prisión preventiva cuando se van a cumplir 100 días de estar secuestrado injustamente”, dijo el exmandatario izquierdista.

Pedro Castillo se defiende ante nuevo pedido de prisión preventiva en su contra | Canal N

Castillo Terrones recalcó que “no he cometido ningún delito. En ese marco, el pueblo sabe que hoy en día quienes han hecho una acusación constitucional para tenerme dentro de las rejas también serían parte de esta presunta organización criminal, porque se pasaron en su mayoría por las oficina del despacho presidencial”.

El exmandatario criticó al actual Congreso al que acusó de no servirle al país y “que cuando el presidente con su Consejo de Ministros va a pedir presupuesto para el país, primero le piden 500 millones de soles para que repartan en sus bancadas”.

“Dónde está la presunta organización criminal. Hoy en día se me hace un cargamontón, estoy privado de mi libertad, asumiendo una situación de complot, porque existe una presión mediática. Más que seguro, el señor Otárola debe estar con una hoja en la mano, con un borrador con su resolución para alcanzarla, pidiendo mi prisión preventiva. En ese marco debo decirle señor magistrado de que tengo la conciencia tranquila, no le he robado ningún centavo al país”, mencionó.

Castillo pidió además que se deje de ‘aprovechar de la virtualidad’ y que “la gente del Ministerio Público y el Congreso tengan las audiencias cara a cara para poder decirme y me demuestren de lo que hoy me acusan”.

Este jueves se conocerá el fallo del juez Juan Carlos Checkley desde las tres de la tarde.