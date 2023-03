Pedro García apuntó a los problemas físicos de Christian Cueva: “Alianza Lima debe cuidar que no se desgarre”

El periodista deportivo se mostró bastante preocupado por cómo manejará ‘Chicho’ Salas la llegada de Christian Cueva, considerando que no juega hace varios meses.

En los últimos días, se confirmó la llegada de Christian Cueva a Alianza Lima luego de que finalmente se concretara el préstamo de Al Fateh por un período de seis meses. Por su parte, el ‘10′ de la selección peruana ya entrena con el equipo con miras a la Liga 1 y Copa Libertadores 2023.

Te puede interesar: Pedro García criticó a Alianza Lima por promocionar a Cueva con ‘El cervecero’: “Es una canción que habla de borrachera”

Guillermo Salas, entrenador de los ‘blanquiazules’, tendrá la complicada labor de elegir al once inicial considerando la cantidad de variantes que maneja en la mitad del campo, pues cuenta con jugadores como Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Gabriel Costa, Andrés Andrade, Christian Benavente y Bryan Reyna.

En caso vaya desde el arranque, el ingreso de ‘Aladino’ podría generar un cambio en el sistema de juego, pasando de un 4-3-3 a un 4-2-3-1. Sin embargo, lo más probable es que ‘Cuevita’ aún tenga que esperar para poder sumar minutos en el torneo local.

Te puede interesar: Asistente técnico de Christian Cueva en Santos FC detalló la debilidad del volante que no le permitió triunfar en Brasil

En ese sentido, Pedro García aseguró que el atacante peruano no está preparado para jugar 90 minutos. “Salas ahora va a tener que decidir en qué momento mete a Cueva y esa decisión si va a ser bien delicada porque ahí no solo tiene que ver la capacidad que tiene el jugador, sino lo más importante será cuidarlo”.

Asimismo, añadió que “aparentemente, por lo que significa su nombre, se espera que Cueva llegue para jugar directamente y no estoy de acuerdo, porque lo primero que se tiene que hacer es cuidar que no se desgarre”.

Te puede interesar: Wilder Cartagena expresó su deseo individual con Orlando City y elogió la llegada de Christian Cueva a Alianza Lima

No obstante, señaló que el futbolista de 31 años no está listo para jugar un partido completo. “Christian no juega un partido hace un tiempo bastante largo, entonces un jugador que no compite de manera continua por más que se entrene o que corra todos los días, no puede jugar 90 minutos ni 60″.

Michael Succar se unió a la conversación y apoyó la postura de su compañero, sin embargo, no cree que el volante vaya a llegar en malas condiciones físicas a Alianza. “Cueva ha estado entrenando con el preparador físico que se llevó a Arabia antes del repechaje pero claro, es muy diferente entrenar por tu cuenta que con la exigencia de adversarios”.

Christian Cueva junto a su entrenador personal. (Foto: Difusión)

Además, resaltó lo importante que hubiera sido que pueda llegar con ritmo de juego al campeonato peruano. “Cuando yo digo que no está tan lejos de su mejor forma, quiere decir, desde el tipo que puedes llegar entrenando, después jugando es otro tipo, es otra medición”.

Finalmente, García volvió a intervenir y aprovechó en hacer énfasis en lo riesgoso que sería que Christian Cueva llegue directamente a jugar sin haber hecho una buena pretemporada. “Por edad y por inactividad, para mí es un riesgo muy grande que entre a jugar”.

¿Cuál sería el posible once de Alianza Lima con Christian Cueva?

Franco Saravia permanecería en el arco los próximos encuentros, dejando nuevamente en el banco de suplentes a Ángelo Campos. En cuanto a la línea defensiva, Gino Peruzzi se ha consolidado como el lateral derecho del equipo titular, mientras que la pareja de centrales la conformarían Carlos Zambrano y Santiago García. El puesto de lateral izquierdo viene siendo ocupado por Ricardo Lagos, pero Yordi Vílchez seguirá siendo probado en dicha posición.

En el mediocampo, Josepmir Ballón permanecería como ancla y seguiría estando acompañado de Jairo Concha. Un poco más adelantado estaría Christian Cueva, quien jugaría como ‘10′ junto a Gabriel Costa por la banda derecha y a Bryan Reyna por la banda izquierda. Como ‘9′ se ubicaría Pablo Sabbag, jugador que viene con una racha bastante positiva. Dicha oncena, implicaría que tanto Pablo Lavandeira como Andrés Andrade vayan al banquillo de suplentes.