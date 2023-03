Bernardo Cuesta obtuvo la nacionalidad peruana: ¿Cuándo debutará con Melgar en la Liga 1?

Bernardo Cuesta llegó al Perú en 2012 y fichó por Melgar de Arequipa.

La espera terminó para el delantero Bernardo Cuesta pues recibió su título de nacionalización luego de completar el trámite correspondiente. La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú le otorgó al delantero el documento que lo certifica como ciudadano peruano, no ocupará plaza de extranjero y a falta de tramitar su documento de identidad (DNI), podrá ser inscrito como futbolista nacional en la Liga 1. La gestión se logró terminar antes del cierre de pases del torneo peruano (8 de marzo).

¿Cuándo podrá jugar? A pesar que Melgar se enfrentará a Universitario de Deportes este domingo 5 de marzo en el estadio Monumental de Ate, el goleador de los ‘rojinegros’ no podrá ser tomado en cuenta por el técnico Pablo Lavallén debido a que todavía no está anotado en el campeonato, tendrá que seguir las incidencias del encuentro desde la tribuna. Sin embargo, de no mediar inconvenientes con el trámite del DNI, podrá debutar el próximo partido contra César Vallejo el domingo 12 de marzo en el estadio Monumental de la UNSA desde las 18:00 horas.

Su incorporación será será beneficioso para el ‘dominó', que no la pasa bien en el torneo peruano porque no ha ganado ningún choque hasta el momento, tiene tres derrotas consecutivas, de las cuales una es por ‘walk over’ debido a que no se presentó ante Atlético Grau por el conflicto por los derechos de televisión. Los arequipeños son opositores de la Federación Peruana de Fútbol y quieren que se le respete su posición de renovar con el Consorcio Fútbol Perú, por esa razón decidieron ausentarse en el inicio de la Liga 1.

Las otras dos caídas que sufrieron fue ante Deportivo Municipal en Arequipa, donde los ‘ediles’ sorprendieron con un triunfo 2-0 con goles Diego Soto y Fernando Pacheco. Y frente Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo, los ‘celestes’ lograron ganar por 1-0 con gol de Yoshimar Yotún.

“La espera terminó ¡Ya es oficial! Nuestro ‘Berni’, el ‘argenpeño’ recibió su nacionalidad peruana y a son de un buen Carnaval arequipeño lo celebra toda la familia ‘rojinegra’ ¡Felicitaciones ‘capi’, vamos con todo este 2023! #BernardoCuestismo #MelgarianoSoy”, así publicó Melgar la noticia de la nacionalización de Bernardo Cuesta.

Así anunció Melgar la nacionalización de Bernardo Cuesta por redes sociales.

Los cinco extranjeros en Melgar 2023

- Cristian Bordacahar (Argentina)

- Horacio Orzán (Argentina)

- Leonel Galeano (Argentina)

- Tomás Martínez (Argentina)

- Pablo Magnín (Argentina)

Melgar en la Copa Libertadores

Melgar participará de la fase de grupos de la Copa Libertadores por haber logrado subcampeonato en el 2022, pero todavía no conoce a sus rivales debido a que está a la espera que se realice el sorteo correspondiente para definir los grupos, que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo. La Conmebol determinó que la competición en la mencionada etapa empiece a partir del 4 de abril y termine el 29 de junio. Los ‘rojinegros’ y Alianza Lima están dentro del mismo bombo 3.

Bombo 3

- Bolívar (Bolivia)

- The Strongest (Bolivia)

- Melgar (Perú)

- Alianza Lima (Perú)

- Argentinos Juniors (Argentina)

- Metropolitanos (Venezuela)

- Aucas (Ecuador)

- Monagas (Venezuela)

Los bombos de la Copa Libertadores 2023.

Premios en Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció los premios que se le otorgará a los equipos que participarán de la Copa Libertadores 2023. El incentivo económico aumentó un 21% respecto al 2022. Melgar y Alianza Lima, los dos clubes peruanos que participarán de la fase de grupos, recibirán 3 millones de dólares por jugar esa instancia. Además de 300 mil dólares por partido ganado.

Premios de la Copa Libertadores 2023

Fase de Grupos: USD 3,000,000

Mérito deportivo: USD 300,000 (por partido)*

Octavos de Final: USD 1,250,000

Cuartos de Final: USD 1,700,000

Semifinal: USD 2,300,000

Subcampeón: USD 7,000,000

Campeón: 18,000,000

*Se entregará exclusivamente en la fase de grupos.