Alberto Beingolea aseguró que la FPF quiere cambiar las bases del campeonato a su conveniencia: “Estamos en una dictadura”

El comentarista deportivo volvió a arremeter contra el máximo ente regulador del fútbol peruano. Además, señaló que el campeonato está mal organizado en todo sentido.

La disputa por los derechos televisivos entre la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y seis clubes opositores, no tiene cuándo acabar. Ambas partes siguen sin poder llegar a un acuerdo y esto continúa perjudicando la realización del campeonato peruano.

Partido de Alianza Lima vs César Vallejo podría suspenderse por conflicto entre FPF y GOLPERU La Federación Peruana de Fútbol ya reprogramó dos encuentros por falta de garantías en las transmisiones: Deportivo Binacionalvs Sporting Cristal y Melgar vs Sport Boys, y podría pasar lo mismo con el choque entre ‘blanquiazules’ y ‘poetas’. VER NOTA

La jornada pasada, tres partidos fueron suspendidos por indicación del máximo ente regulador del fútbol peruano debido a que no se contaban con las garantías necesarias para que la prensa de Liga 1 Max pueda ingresar a los estadios con normalidad.

En ese sentido, Alberto Beingolea, apuntó directamente contra la FPF por querer ‘cambiar’ las bases del torneo de manera arbitraria y así, poder amenazar a su antojo a los equipos que siguen sin dar su brazo a torcer.

Sporting Cristal vs Binacional se suspendió por pugna en la transmisión del partido de Liga 1 En el campeonato peruano existe una disputa por los derechos de TV entre 1190 Sports, empresa designada por la FPF, y GOLPERU. VER NOTA

“Lo que hicieron sobre Cusco eran amenazas que no correspondían en lo absoluto, es decir, que no se basaban en ningún artículo del reglamento ni de los estatutos, entonces no podían cumplir esas amenazas a pesar de lo cual se impusieron”, sostuvo el comentarista durante el programa ‘La Tribuna’ de GOLPERU.

Asimismo, reveló el ‘plan’ que ha ideado la FPF para poder manejar a los clubes a su antojo. “Para variar, lo que quiere hacer ahora la Federación Peruana de Fútbol es llevar a cabo un directorio para cambiar las bases del campeonato y ahora sí poder tener amenazas más duras todavía y poner de rodillas a los clubes de Primera División”.

La dura predicción de Diego Rebagliati sobre el fútbol peruano: “estamos ante un producto que cada día se devalúa más” El comentarista deportivo se mostró bastante preocupado por la situación en la que se encuentra hoy en día el torneo peruano debido al conflicto que existe por los derechos televisivos. VER NOTA

No obstante, dio a conocer cuándo se llevarían a cabo los cambios en el reglamento. “Esa reunión de directorio sería el viernes y lo que buscarán es pasar por arriba de toda la organización de la Federación Peruana de Fútbol y también de las comisiones que corresponden”.

Con respecto al presidente de la FPF, Beingolea dijo lo siguiente: “El que suspendió los partidos fue Agustín Lozano o tal vez su secretario general, pero no los organismos que deberían. La Liga, es decir, los dirigentes, no han aparecido para nada. Aquí simplemente la FPF se ha convertido en una sola persona, los demás no existen”.

Además, señaló que la Federación ha empezado a tomar decisiones que no le corresponden. “Han robado una representatividad que no tienen para tomar decisiones que no deben o que en todo caso no pueden, pero igual las toman porque ya hemos entrado a un período de dictadura en el fútbol peruano”.

Mala organización

Por otro lado, no dudó en referirse a la mala organización de la Liga 1 2023. “La organización de la Federación Peruana de Fútbol es un desastre por donde lo vean. El campeonato está mal organizado hasta en las programaciones”.

Finalmente, manifestó que hoy en día hasta la programación de cada jornada está mal hecha. “Antiguamente, cuando la FPF no organizaba el campeonato, las programaciones se hacían en la Asociación, en donde estaban presentes todos los delegados y se agarraban a cabezazos, habían las discusiones que se tenían que tener, pero finalmente sacar una programación bien estructurada”.

Desde hace algunos meses, el fútbol peruano se está viendo afectado por la mala gestión de la FPF.

Reglamento no puede ser cambiado sin verificación de la Subcomisión de Fútbol

Ricardo Bettocchi y Roberto Silva, miembros de la Subcomisión de Fútbol Profesional, le enviaron una carta a la Federación Peruana de Fútbol (FPF), en donde indican que las reglas del torneo local no pueden ser alteradas sin antes ser verificadas por el ente en mención.

“Solicitamos que todos los proyectos, modificaciones o decisiones, y demás, referidos a la organización o reglamentos de los torneos profesionales, sean remitidos primeramente a la Sub Comisión con la finalidad de emitir nuestra opinión, dándose así cumplimiento al Estatuto de la FPF.