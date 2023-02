Revelan inédito video de los últimos minutos con vida de ‘La Tota’ y su familia

Revelan inédito video de 'La Tota' y su familia

Siguen apareciendo más elementos entorno al crimen en San Miguel. Panorama reveló un video inédito de los últimos minutos de Israel San Román Doroteo, más conocido como ‘La Tota’, y los demás integrantes de su familia, apenas momentos antes de abordar el auto en que serían acribillados sin piedad a escasos metros de un conocido centro comercial de ese distrito.

La importancia de las imágenes reveladas recae en que dan un giro a la historia hasta ahora conocida sobre las verdaderas responsabilidades de lo autores del crimen. Fabricio Vera, ‘Bicho’, y José Preciado, ‘Josecito’, dos de los sicarios capturados, aseguraron a la policía que ellos “no dispararon” a los hijos de ‘La Tota’, de 7 y 12 años.

En todas sus declaraciones, estos sujetos negaron que hayan realizado algún disparo contra los menores y que solo descargaron sus pistolas contra el conductor del auto. Ese lunes 6 de febrero, San Román Doroteo iba frente al volante, con intenciones de pasar un día de playa junto a toda su familia.

Imágenes hasta ahora no conocidas de la familia completa da un giro a la historia.

Las imágenes difundidas por el dominical dieron cuenta que el pequeño de 7 años no habría estado en los asientos traseros del vehículo atacado, sino que iba sentado junto a su abuelo en el asiento del copiloto. Los videos de las cámaras de seguridad de San Miguel mostraron a ‘Bicho’ y ‘Josecito’ disparando hacia ‘La Tota’ y el padre de este.

Lo que no se sabía, hasta ahora, es que esas balas no solo habrían impactado contra estos dos, sino que también probablemente contra el hijo de San Román Doroteo. La investigación apuntaba al prófugo Kevin Espejo Cuya, alias ‘Willy’, como el responsable de haber acabado con la vida de los dos niños, lo que no sería del todo cierto.

“Nosotros hemos matado a ‘La Tota’, nada más, no a los niños. Al chofer, nomás, hemos matado nosotros”, reiteraron ‘Bicho’ y ‘Josecito’, ante las cámaras de la policía, el día que se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos en la avenida Riva Agüero.

La muerte de una familia completa en San Miguel, a manos de sicarios, conmocionó al país. (La República)

En las últimas semanas, ellos se dejaron ver muy sueltos de huesos y hasta sonrientes, durante sus traslados para las diligencias de ley y en la audiencia en la que el Poder Judicial les dictó nueves meses de prisión preventiva.

Una mujer involucrada

Las imágenes también revelaron que una mujer habría sido la que alertó a David Durán Larrea, alias ‘Loco Franco’, y sus sicarios, cuando la familia se subió al auto blanco, con dirección a una playa de la Costa Verde.

Esto fue confirmado por uno de los detenidos, quien contó que fue una fémina la que grabó a ‘La Tota’ y su familia sin estos se percataran, para luego enviar el material audiovisual por un mensaje de WhatsApp a los rivales de la víctima. La policía sostuvo que esta mujer tendría nexos criminales con ambos bandos.

Israel San Román Doroteo tenía 40 años de edad y era padre de tres hijos.

Salida no planeada

“Mi papa le dice a mi abuelo: ‘ya, papá, alista el caro para irnos’. Metimos la sombrilla, la pelota, llevamos la fruta, la quinua de la abuela que era infaltable”, recordó para el informe el hijo de 17 años de ‘La Tota,’ el único sobreviviente de la balacera y quien permanece escondido por miedo a que atenten contra su vida.

El joven contó que la salida a la playa no fue algo que planearon con días de anticipación, sino que salió de un momento a otro por el insistente pedido de su hermanito menor.

“La salida a la playa no fue algo planeado, estábamos como un día normal y mi hermano menor dice: ‘¿Y si vamos a la playa, papá?’ Y mi papá aceptó”, detalló.