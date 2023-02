Dictaron nueve meses de prisión preventiva contra asesinos de ‘La Tota’ y su familia en San Miguel

El Poder Judicial dictó este martes nueve meses de prisión preventiva contra los seis implicados en el crimen de San Miguel, cometido el pasado el 6 de febrero, donde fue ultimado Israel San Román Doroteo, alias ‘La Tota’, y su familia.

Crimen de San Miguel: Sicarios usaron hasta cuatro autos para asesinar a ‘La Tota’ y su familia La Policía sigue recabando información importante en este caso con el fin de atrapar a 'Willy' y al 'Loco Franco'. El primero fue el que asesinó a los menores hijos de 'La Tota' y el segundo es el autor intelectual del crimen. VER NOTA

Miguel Estrada Tufiño (a) “Migelón”, Fabricio Vera Díaz (a) “Bicho”, José Preciado Alegría (a) “Josesito”, Juan Tello Iturrino (a) “El Gringo”, Víctor Viera Reyes (a) “Loco Javier” y José Solari Pozú (a) “Loco Charly” permanecerán en prisión a solicitud del Ministerio Público, mientras se completa la investigación por presunto sicariato en su contra.

Este último, además, es sindicado como presunto autor del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal, uso y porte de armas.

El 22° Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima emitió la decisión al no encontrar arraigos familiares ni laborales de los acusados.

Según un reportaje de Punto Final, ‘La Tota’ grabó un audio una semana antes del crimen en el que advertía medidas para evitar que atentaran contra su vida.

Crimen de San Miguel: hoy continúa la audiencia de prisión preventiva contra asesinos de ‘La Tota’ y su familia Fiscalía pide prisión para sicarios que participaron en el asesinato de 'La Tota', incluyendo la vida de su esposa, sus padres y la de sus dos menores hijos. Crimen se perpetuó el pasado 6 de febrero. VER NOTA

“Buenos días, me he enterado que ‘Loco Franco’ ha salido, no sé bien si con comparecencia restringida o todavía está en investigación... Estoy camino a poner mis garantías personales a la prefectura”, se le escucha decir en el clip de voz.

Antes de ser ultimado, ‘La Tota’ se percató que era perseguido por el cruce de la Av. La Mar y la Av. Riva Agüero, incluso emitió una señal a un patrullero que se encontraba estacionado en la referida dirección. Sin embargo, la unidad de los sicarios aceleró y pasó desapercibida.

Según el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP, general Óscar Arriola, en uno de los autos, un Suzuki plomo de lunas polarizadas y placa F5V-243, se encontraba ‘Loco Franco’, quien desde ahí dio la orden para ejecutar el asesinato.

De a pocos los involucrados directos del crimen de 'La Tota' han sido capturados, pero aún falta el principal, David Durán, 'Loco Franco.

Durante su argumentación en esta jornada, la fiscal encargada del caso dejó en evidencia que todos los detenidos pertenecen a la banda del sicariato denominada ‘Los Chukys del Callao’, liderada por el “Loco Pool”. Asimismo, explicó que esta banda se dedicaba a cobrar cupos, tráficos de terrenos, extorsiones y otros delitos.

La Tota habría ingresado a terrenos del ‘Loco Pool o Loco Franco’, por lo que lo mandaron a matar por no respetar las fronteras que cada uno había delimitado en el cobro de cupos, tráficos de terrenos y más.

Participación de una mujer

En las últimas diligencias, la Fiscalía determinó que en el crimen también participó una mujer, que fue pieza clave para que los sicarios “entraran en acción” al momento de acribillar de 17 balazos a ‘La Tota’ y toda su familia.

“Lo matamos con ganas”: la despiadada confesión de los sicarios que asesinaron a ‘La Tota’ 'Josecito' y 'Bicho' los dos sicarios que asesinaron de 17 balazos a Israel San Román, alias 'La Tota' no tuvieron ningún remordimiento al confesar detalles de este sangriento asesinato. VER NOTA

Fue Fabricio Vera Díaz, alias “Bicho”, quien reveló que la mujer dio la voz de alerta en el preciso momento cuando ‘La Tota’ abandonaba su casa a bordo de un auto blanco junto con su esposa e hijos. La información de esta mujer fue clave para que los planes sicarios se pusieran en marcha.