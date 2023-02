Alianza Lima rechazó suspensión del partido con Cesar Vallejo

Alianza Lima y César Vallejo debían jugar este sábado 25 de febrero en Matute.

Alianza Lima publicó un comunicado rechazando la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) de reprogramar su partido contra la Universidad César Vallejo, pactado inicialmente para este sábado 25 de febrero a las 20:00 horas en el estadio Alejandro Villanueva, válido por la Fecha 6 de la Liga 1 2023.

Partido de Alianza Lima vs César Vallejo podría suspenderse por conflicto entre FPF y GOLPERU La Federación Peruana de Fútbol ya reprogramó dos encuentros por falta de garantías en las transmisiones: Deportivo Binacionalvs Sporting Cristal y Melgar vs Sport Boys, y podría pasar lo mismo con el choque entre ‘blanquiazules’ y ‘poetas’. VER NOTA

“Rechazamos tajantemente la prepotencia con la que la FPF viene manejando la Liga 1, priorizando temas políticos que carecen de legalidad, y que además afectan el bienestar de todo el fútbol peruano”.

El motivo que se argumentó para aplazar el encuentro fue porque no se cumplían las garantías para que el duelo sea transmitido por la señal de 1190 Sports debido a que Alianza Lima es uno de los clubes que renovó su contrato con el Consorcio Fútbol Perú (GOLPERU), por lo que, al igual que en la fecha 4 contra Sport Boys, no se iba a permitir el ingreso del equipo de transmisión de Liga 1 Max u otra empresa vinculada a la FPF.

Alianza Lima vs César Vallejo: partido fue suspendido debido a disputa por los derechos de TV La Federación Peruana de Fútbol suspendió por el mismo motivo los partidos entre Sport Boys y Melgar y Binacional ante Sporting Cristal de la fecha 6 de la Liga 1. VER NOTA

En su comunicado, el elenco blanquiazul señaló que la FPF violó el reglamento de la Liga 1 2023, ya que la imposibilidad de transmitir un partido no califica como motivo para reprogramarlo:

“Cuestionamos los argumentos de la FPF para reprogramar el partido, aduciendo “falta de medidas necesarias para preservar la integridad y seguridad de todos los asistentes”, cuando el club simplemente defiende sus derechos institucionales al no dejar ingresar a 1190, pues no existe acuerdo comercial entre las partes. Agotaremos todas las vías legales para hacer justicia, tal como se tiene planeado en su estrategia inicial, y no aceptaremos violación del reglamento de la Liga 1″, continúa el comunicado.

Comunicado de Alianza Lima rechazando programación de partido ante César Vallejo.

Por último, los ‘íntimos’ hicieron un llamado al diálogo para solucionar todo este conflicto y agradecieron a sus hinchas y socios por el apoyo brindado en esta situación:

Alianza Lima vs César Vallejo: cuáles son los números en los enfrentamientos entre ambos equipos ‘Blanquiazules’ y ‘Poetas’ han disputado 43 partidos oficiales a nivel profesional desde que los trujillanos ascendieron a la máxima división del fútbol peruano en 2004. VER NOTA

“Hacemos un llamado al diálogo entre todos los actores involucrados para encontrar soluciones que beneficien al fútbol peruano. El Club Alianza Lima reconoce y agradece el apoyo incondicional de todos sus socios e hinchas y los invita a seguir luchando por el crecimiento y desarrollo de nuestra institución”, finalizó.

¿Qué ocurrirá con los hinchas que adquirieron entradas para el partido entre Alianza Lima y César Vallejo?

Alianza Lima sacó a la venta con varios días de anticipación las entradas para el duelo con César Vallejo, por lo que miles de hinchas compraron sus boletos y quedaron en la incertidumbre tras la suspensión del encuentro. Ante esta situación, el cuadro de La Victoria sacó un comunicado indicando las medidas que tomarán para compensarlos:

“A todos los hinchas blanquiazules que adquirieron entradas para este partido, podrán hacer uso de la misma para el cotejo de reprogramación o en todo caso acceder a la devolución del dinero, proceso del que brindaremos información en los próximos días. Sentimos mucho los perjuicios que esta suspensión puedan generar en millones de hinchas de Alianza Lima”, informaron.

Alianza Lima disputó partido de práctica

Con la intención de no perder ritmo de competencia, Alianza Lima organizó un partido de práctica entre suplentes y titulares en Matute. Tras el juego, todos los futbolistas regresaron a sus casas.

El Equipo A salió con Franco Saravia, Gino Peruzzi, Pablo Miguez, Yordi Vílchez, Jesús Castillo; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna, Andrés Andrade y Pablo Sabbag, mientras que el B formó con Ángelo Campos, Édison Chávez, Joao Montoya, Jhoao Velásquez, Lagos; Oswaldo Valenzuela, Pablo Lavandeira, Sebastián Pinto, Franco Zanelatto, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

El cuadro titular venció 5-2 con goles de Sabbag (2), Reyna, Costa y Castillo, mientras que para el B descontaron Barcos y Lavandeira.

Noticia en desarrollo