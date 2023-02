“Tomamos por rehenes a dos policías”: el revelador audio entre Yaneth Navarro y la hermana de Pedro Castillo que halló la Fiscalía

A Navarro Flores se le acusa de integrar una presunta red criminal. (PNP)

A la investigación preparatoria contra Yaneth Flores Navarro (36), por los presuntos delitos de disturbios y organización criminal, se suman nuevos elementos encontrados por la Fiscalía.

Cuatro días después del golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el pasado siete de diciembre, la docente de Andahuaylas se comunicó con la hermana del exmandatario - de acuerdo con el Ministerio Público - a través de un audio.

La entidad sotiene que la investigada infomó a Gloria Castillo Terrones, el once de diciembre del año pasado, sobre los planes que se gestaban a favor de la liberación del expresidente.

Esta grabación forma parte de los diversos elementos de convicción con los que cuenta la Fiscalía. Este fue mencionado el jueves nueve de enero, ante la jueza Margarita Salcedo Guevara del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

Dicha audiencia formó parte de la evaluación del requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra Navarro Flores.

La transcripción del audio, comprendida en el documento de formalización de la investigación preparatoria, señala que la investigada refirió el presunto secuestro de dos miembros de la Policía Nacional (PNP).

“El día de ayer hubo dos hermanos muertos por parte de la policía; también hay ahorita 21 heridos y hemos tomado por rehén a dos policías (...) Aquí en la provincia de Andahuaylas (...) está fuerte la lucha”, se lee en el texto difundido por El Comercio.

En otro momento de la alocución reportada por la Fiscalía, quien le sugiriera a Castillo - en julio del 2022 - desempeñarse como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, afirmó que las marchas tenían el objetivo de reponer al exmandatario en su cargo.

“Todos nos hemos levantado en son de protesta. La consigna es prácticamente luchar hasta el final y lo que se pide es la liberación y reposición al cargo del compañero Pedro Castillo (...) lo va a hacer el pueblo y con fuerza”, se consigna.

Yaneth Navarro, docente vinculada a Pedro Castillo,es acusada de presuntas coordinaciones y pagos a los manifestantes. (ANDINA/PNP)

Más detalles

El nombre de contacto con el que Yaneth Navarro sostuvo el diálogo, según el Ministerio Público, estata titulado como “Gloria Castillo hermana”.

La transcripción total del audio, de acuerdo con el citado medio, es el siguiente:

“Compañeros y compañeras todas, luchadores a nivel nacional, discúlpenme que me pueda expresar, pero acá veo mucho, tal vez, en el chat, de que muchos estamos desmayando en la lucha, por favor, pedimos de que tenemos que mantenernos unidos todos, por esta causa justa.

Prácticamente, pues, a nuestro compañero le han encarcelado de una manera que él no se lo merecía, no. Él está prácticamente siendo... ha sido secuestrado y no lo podemos permitir nosotros aquí, en la provincia Andahuaylas. Ya habrá salido por las noticias y si no lo han hecho, por favor, aprendamos, ayudemos a compartir que salga a nivel nacional.

El día de ayer hubo dos hermanos muertos por parte de la policía, policías, también hay ahorita 21 heridos el día de ayer, y hemos tomado por rehén a dos policías, no, entonces aquí en la provincia de Andahuaylas, región Apurímac, está fuerte la lucha.

Todos nos hemos levantado en son de protesta, la consigna, es prácticamente, luchar hasta el final y lo que se piede es, pues, la liberación y reposición al cargo del compañero Pedro Castillo y quien lo va a hacer, lo va a hacer el pueblo y con fuerza, compañeros”.

No podemos seguir desamayando, no podemos prácticamente pues que esta derecha nos pueda gobernar, no, entonces tenemos que mantenernos unidos en nuestras regiones, en nuestras provincias, y los que estamos en la capital. Todos unidos vamos a vencer y sé que la gloria y la victoria está de nuestra parte, Dios mediante, el compalero Pedro no ha cometido ningún error o pecado, entonces nosotros aquí es el verdadero luchador, el verdadero amigo, el verdadero compañero, la lealtad al presidente, al compañero”.