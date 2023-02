Rosángela Espinoza se peleó con Brunella Horna: “Los viajes que hiciste los pagó Renzo Costa”

Rosángela Espinoza se peleó con Brunella Horna. América Hoy.

Un tenso momento se vivió en ‘América Hoy’, este último jueves 9 de febrero. Rosángela Espinoza se enlazó con el magazine para dar detalles de su viaje a Dubái. Sin embargo, aprovechó la oportunidad para enfrentar a Brunella Horna, quien dio a entender que la modelo no pagó nada de su travesía por el extranjero.

La ‘Chica selfie’ encaró a la conductora por la entrevista que le realizó a Ricardo Rondón, en la cual se molestó por haber sido comparada con Espinoza. “Tengo una empresa de ocho años y si puedo ir a Dubai, la India o a la China, me voy con mi plata porque todo el Perú que sabe que trabajo”, dijo la rubia en aquella edición.

Por eso, Rosángela Espinoza arremetió contra la presentadora de TV en plena transmisión en vivo. “Al menos las disculpas del caso, vi que te expresaste de una manera muy desubicada. Dijiste que no te comparen, yo no entiendo por qué dices eso”, expresó en un inicio.

“Nosotros sabemos perfectamente que los viajes que hiciste fueron pagados por Renzo Costa. Entonces, no hay nada de malo en reconocer que alguien te invitó. Creo que a ti te afecta”, agregó para sorpresa de todos.

Brunella Horna no se quedó callada. “Renzo fue mi pareja de cuatro años, ahora estoy casada. Si quieres hablar del pasado, creo que no te conviene. Has mencionado a la otra persona, estará feliz. Supongo que tú también estarás feliz”, dijo bastante fastidiada.

Ante el tenso momento, Janet Barboza intervino para hacerle entender a Rosángela Espinoza que es raro “hacer un viaje sola por tanto tiempo” y sin la compañía de un galán. “No porque uno piense que estés haciendo malo o que te lo estén pagando, este programa no ponemos en tela de juicio la honra de una mujer”, acotó.

Sin embargo, las palabras de la ‘Rulitos’ no calmaron la ira de la excompetidora de ‘Esto es Guerra’. En su defensa, Brunella Horna resaltó que había una gran diferencia entre ellas. “No podemos comparar un viaje de cuatro días con mi expareja (Renzo Costa) a un viaje de un mes y tres veces seguidas a Dubái”, dijo.

Se volvieron a enfrentar

Los ánimos se calmaron cuando Rosángela Espinoza empezó a contar cómo la está pasando en el extranjero. No obstante, volvió a enfurecer cuando Brunella Horna participó en una secuencia del programa, en la cual tenían que adivinar cuánto costó el tour que hizo la modelo. “Yo digo que 150 soles”, fue la “inocente” respuesta de la rubia.

“Ay, eso no me gusta, cuelgo esto porque hay personas que se hacen muy… eso me fastidia. Brunella se hace la santita ahora que se ha casado, por favor. Sabes perfectamente que eso no ha costado 150 soles. Bueno, no sabes (cuánto costó) porque tú no lo pagaste”, expresó incómoda.

La joven conductora volvió a reconocer que Renzo Costa fue quien costeó sus viajes. “Yo siempre lo he dicho, te estás confundiendo. Si no es 150 soles, ¿cuánto te costó? No sé qué te molesta”.

“Yo no quiero hablar más del tema, yo ahí lo dejo. Me siento tranquila porque tengo la conciencia tranquila, no le hago daño a nadie. Necesito que respeten mi trabajo porque el contenido que realizo es serio, yo vivo de esto. Gracias”, sentenció Rosángela Espinoza antes de cortar la transmisión.