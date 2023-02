María del Carmen Alva busca vacar a congresistas que se retiren del partido por el que fueron elegidos

Propuesta de María del Carmen Alva es respaldada por otros cinco miembros de su bancada.

Culminadas las elecciones, los 130 escaños en el Congreso son repartidos entre los partidos que consiguieron mayor respaldo popular; sin embargo, esta conformación no siempre se mantiene igual y tras cada cambio han surgido rencillas y distanciamientos entre parlamentarios. Frente a este escenario, se ha presentado un proyecto de ley para vacar a aquellos que se apartan del partido por el que fueron elegidos.

La iniciativa 4197 presentada por la bancada de Acción Popular a iniciativa de la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alva, propone la modificación del artículo que menciona las causas de vacancias de congresistas. Además de la muerte, incapacidad física o mental o la condena mediante sentencia fime, se añadiría la de “dejar de pertenecer al partido o alianza de partidos que lo llevó en su lista al Congreso”.

En medio de un Parlamento que ha variado constantemente su conformación, en el que han surgido y desaparecido bancadas parlamentarias y con fuertes rencillas internas entre los diferentes grupos, los parlamentarios Pedro Martínez, Karol Paredes, José Arriola, Elvis Vergara y José Arriola respaldan el proyecto presentado por Alva. El texto carece de las firmas de los otros ocho integrantes de la bancada.

María del Carmen Alva es integrante de la bancada de Acción Popular.

Exposición de motivos

El texto presentado recuerda las 37 renuncias registradas durante el primer año del presente el Congreso y la creación de cuatro nuevas bancadas. El hecho llevó a que Fuerza Popular se convirtió, entre las minorías, la mayor fuerza parlamentaria. Alva recalca que existe una relación entre el elector, el partido por el que vota y la autoridad elegida. Una cadena de “legitimación democrática”, según señala.

“Si el representante se retira del partido político, no tiene razón de permanecer ni justificar su existencia, ya no es más enlace entre las demandas y las respuestas, en él no se individualiza el cargo, existe como tal en su condición de miembro del partido político”, explica la congresista. El transfuguismo afectaría tanto a la soberanía popular como a los partidos políticos, según la cita de César Landa utilizada.

La autora del texto asegura que el proyecto no está motivado por un espíritu sancionador, “sino que el mismo es presentado como una consecuencia “lógica — jurídico — política”, que se expresa en haber llegado al cargo por elección popular formando parte de un partido político; producido el retiro de la agrupación política; se produce la consecuencia jurídico-político, la vacancia del cargo”.

Fuerza Popular se ha convertido en la bancada mayoritaria del Congreso.

Para Alva pertenecer a un partido político es esencial para ejercer el cargo de congresista de la República. Las causales de vacancia señaladas en la Carta Magna aluden a casos de imposibilidad de cumplimiento de mandato y entre estas se añadiría el distanciamiento del representante con el partido político por el que fue elegido.

Renuncias registradas

A mediados del año pasado durante fiestas patrias, el congresista Carlos Alva decidió dar un paso al costado de Acción Popular. Poco tiempo después se sumó a la bancada de Integridad y Desarrollo conformada por otros colegas renunciantes y algunos no agrupados. Sin embargo, semanas atrás Alva volvió a alejarse de dicha agrupación dejándolos sin la cantidad mínima de integrantes para ser considerado bancada.

En octubre del 2021, el congresista Pedro Martínez anunció su salida de la bancada de la lampa aludiendo motivos personales. El representante de Arequipa ocupaba entonces el cargo de vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior, e integraba diversos grupos de trabajo. Sin embargo, veinte días después reconsideró su salida y volvió a las filas de la mencionada agrupación.