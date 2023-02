Rosángela Espinoza cuenta que tiene la oportunidad de trabajar en Dubai, pero prefiere regresar a Perú

Rosángela Espinoza confiesa que puede trabajar en Dubai. (Instagram)

Rosángela Espinoza ha estado en boca de todos debido a su extenso y lujoso viaje a Dubai. Además, que en una reciente entrevista comentó que su último viaje a la final del Mundial de Qatar fue porque un local le regaló la entrada. Todos estos sucesos han creado cierta suspicacia, pues se ha hablado que ella no estaría costeando sus vacaciones.

Rosángela Espinoza ignora críticas de Magaly Medina: “Ya no me afectan las mentiras” La popular ‘Chica Selfie’ compartió un video en el que señala que está acostumbrada a que hablen mentiras de ella. VER NOTA

Sin embargo, en más de una oportunidad la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ ha salido a defenderse y a asegurar que todos estos lujos son producto de sus ahorros de todo los años en televisión. Pero, ya estaría pronta a volver a Perú.

Una de las más grandes críticas de Rosángela Espinoza ha sido Magaly Medina, la conductora de espectáculos se refirió a los estudios de la modelo. En uno de sus programas, recordó que la exchica reality se graduó de su carrera en el 2022, pero no la está ejerciendo por encontrarse paseando en Dubai.

Quién es Nadia Collantes, la guerrera que besó a Gino Assereto frente a Jazmín Pinedo Nadia Collantes, la competidora por parte de los Guerreros, besó al ‘Tiburón’ en más de una oportunidad para ganar un reto de actuación. VER NOTA

Es así que, este domingo 5 de febrero, la popular ‘Rous’ abrió su caja de preguntas en su cuenta de Instagram y respondió alguna de ellas. Uno de los usuarios le preguntó cuál era el trabajo que tenía en el país Árabe y sorprendió con su respuesta.

Rosángela confiesa que tiene propuestas para trabajar en Dubai. (Instagram)

“Estoy de vacaciones, pero me salieron unos trabajos como influencer. También hay una oportunidad para trabajar en el área de marketing de una empresa. El tema es que necesito y me urge regresar a mi país lo más pronto”, expresó Rous.

Con ello, explicaría que prefiere regresar a nuestro país que aceptar una oferta de trabajo fuera o, por el contrario, solo tenía en mente hacer este viaje exclusivamente para divertirse y regresar a su rutina en Perú.

Defiende su viaje y recalca que ella se lo pagó

En otro momento, otro usuario le preguntó si era cierto que un jeque estaba pagando toda su estadía. Ante ello, Rosángela escribió una extensa respuesta para explicar lo que sucedía. En un principio, expresó que se malinterpretaron sus declaraciones y que ella no estaba siendo mantenida por nadie y que mucho menos tenía novio. Sin embargo, si hubo una persona que la pretendía, pero no aceptó.

Jazmín Pinedo y su curiosa reacción al ver a Gino Assereto besando a compañera de ‘Esto es Guerra’ Jazmín Pinedo y Gino Assereto se vieron las caras en el set de ‘Esto es Guerra’, este último lunes 30 de enero. VER NOTA

“Yo por decir que conocía a un qatarí que me regaló una entrada para la final y que me envió flores a mi casa cuando regresé a mi país, obviamente un pretendiente fue lo que dije. Yo le dije que solo podemos ser amigos. Soy sincera no puedo estar con alguien que realmente no me guste y sobre todo no me siente feliz por más que tenga toda la plata del mundo”, señaló al inicio.

Rosángela Espinoza defiende su viaje a Dubai. (Instagram)

Tras ello, se defendió asegurando que ella paga todos sus gustos, siendo este viaje el más grande. Aseguró que es producto de su trabajo en televisión por todos estos años. Incluso, lamentó que se creen especulaciones de este tipo con ella, pues cree que si fuera un hombre el que viaja de esa manera, no habría tantas preguntas.

“¿Yo no puedo pagar un viaje así? Después de haber trabajado por seis años consecutivos en la TV y además tener otros ingresos como influencer y más. Definitivamente, si un hombre iría a Dubai no dirían lo mismo, saber por qué. Porque vivimos en un país machista”, finalizó.