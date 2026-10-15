Incendios forestales: Perú no cuenta con personal entrenado para enfrentar fuego en zonas rurales, según experto

Varios bomberos combaten un incendio forestal de gran magnitud reportado en la localidad de Calapuja, en la región peruana de Puno. (Foto: Red Independiente Uno - La Joya / Facebook)

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El biólogo Daniel Valle Bastos afirmó que los incendios forestales que se han registrado a nivel nacional y que ya causaron 10 muertes en Perú durante 2026 revelan una brecha de prevención y respuesta debido a que el país enfrenta el fuego con poco personal capacitado.

En una entrevista con RPP, el especialista en conservación de recursos forestales propuso entrenar a las Fuerzas Armadas para el combate rural del fuego. “El Perú debe tener un ejército, y repito la palabra ejército, para llamar la atención a las Fuerzas Armadas”, dijo Valle Bastos.

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El especialista indicó que uno de los motivos para la falta de personal especializado para controlar este tipo de sucesos es “porque en el Perú los incendios son manejados principalmente urbanos. Por eso tenemos un excelente cuerpo de bomberos voluntarios, magníficos, pero tampoco es suficiente, ni siquiera para las condiciones urbanas, menos para las condiciones silvestres y rural.”

Valle Bastos diferenció entre el fuego controlado y un incendio forestal, que ocurre cuando la combustión se extiende fuera de control. Al describir las condiciones necesarias para que se produzca, explicó: “Para un incendio forestal hay tres elementos: combustible, aire caliente y una chispa”.

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Un incendio forestal en las montañas de Coporaque, Caylloma, genera columnas de humo y fuego que amenazan el ecosistema del Valle del Colca en Arequipa. (Foto: Impacto PE / Facebook)

El biólogo sostuvo que esos factores están presentes en amplias zonas del país y que la situación se agrava por las condiciones térmicas. “El problema se nos está multiplicando por el aire caliente y nuestra capacidad de reacción es muy mala”, afirmó.

Según el especialista, hubo fuegos en el territorio peruano desde antes de la actual emergencia, pero la diferencia está en la capacidad para contenerlos.

Más de 50 incendios activos en 16 regiones

Valle Bastos también mencionó que existen más de 50 incendios activos en 16 regiones. El especialista indicó que la respuesta a ellos depende de personas formadas específicamente para actuar en áreas silvestres y rurales. “Tenemos muy poca gente entrenada, solo la gente de los batefuegos del SERNANP, para las cientos de miles de hectáreas que hay en el Perú”, señaló.

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Brigadistas y bomberos combaten un incendio forestal que afecta a más de 250 hectáreas de vegetación en la comunidad nativa de Cutivireni, en Junín. (Foto: Sernanp)

El especialista distinguió ese trabajo de la labor de los bomberos voluntarios, a quienes calificó como un cuerpo preparado principalmente para incendios urbanos. Indicó que los batefuegos requieren formación para operar sin depender necesariamente del agua y para decidir cuándo un foco debe ser contenido sin que los brigadistas ingresen a zonas de riesgo.

Cortinas cortafuegos y uso controlado del fuego como prevención

Valle Bastos planteó que la prioridad debe ser evitar que las llamas alcancen viviendas o poblaciones. “Lo que no puede suceder nunca es que el fuego mate a nadie”, dijo al referirse a las medidas de prevención cerca de centros urbanos.

Entre las herramientas mencionó las cortinas cortafuegos, que consisten en retirar vegetación de una franja del bosque hasta dejar el suelo expuesto para interrumpir el avance de las llamas. El biólogo indicó que observó ese tipo de mecanismos en Canadá, Estados Unidos, Australia y España, y agregó que no los ha visto en plantaciones forestales del Perú.

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También cuestionó la idea de que el agua sea el único recurso para enfrentar incendios de vegetación. “Incluso se usa el fuego para apagar el fuego. Esa es una técnica que no se está usando en el Perú”, afirmó.

FAP desplegó dos aeronaves cisternas para sofocar incendio forestal en Calca. (Foto: FAP)

El especialista relató su experiencia en el incendio de los Pantanos de Villa en 2014, donde el núcleo de fuego alcanzó 500 °C. Explicó que el agua arrojada por aviones o helicópteros enfría el entorno, pero su utilización depende de la cercanía a un aeropuerto y de la disponibilidad de una fuente de agua.

Valle Bastos sostuvo que helicópteros, aviones y chorros de agua pueden apoyar las operaciones, aunque no sustituyen el trabajo de los batefuegos. “El principal elemento para batir el fuego es el personal entrenado”, remarcó.

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