Visa para Estados Unidos: errores en la solicitud DS-160 que podrían cancelar tu cita

Solicitud de visa para los Estados Unidos de América aplicará cambios en Perú desde el 1 de marzo de 2023 (Freepik)

La Embajada de Estados Unidos en Lima anunció que desde el 01/02/2023 la sección consular no aceptará solicitudes parcialmente llenas. La institución americana remarcó que esto incluye a los solicitantes que cambiaron el número de códigos de barras del documento DS-160 y en caso de no cumplir con tener el formulario completo las citas serán canceladas.

Para viajar a Estados Unidos, el ciudadano extranjero que pretenda ingresar al país norteamericano debe obtener un visado que será colocado en el pasaporte del viajero, por ello es necesario tramitar una desde el país de origen y en el caso de Perú, no es la excepción.

Para tramitar este importante documento, el viajero deberá iniciar el proceso donde tiene que completar una serie de documentos, entre ellos el formulario DS-160, además de realizar un pago por derecho a cita. Sin embargo, la embajada a previsto a bien aclarar a todos los solicitantes la importancia de presentar el DS-160 debidamente llenado y sin errores a fin de no perder la entrevista programada.

El formulario DS-160 es un documento online que representa el primer paso para solicitar el trámite de la visa a Estados Unidos como no inmigrante o turista y se completa íntegramente vía Internet.

El documento DS-160 solo debe ser llenado si los motivos del viaje son por turismo, negocios, tratamiento médico o por visita a familiares y amigos.

Todo lo que se ponga en este formulario deberá ser verídica, ya que la información que se coloque será constrastada y verificada por los servicios consulares del departamento de Estados Unidos y en base a esto se realizarán las preguntas durante la entrevista.

Errores que pueden cancelar tu cita

Con la nueva normativa indicada por la Embajada de Estados Unidos en Lima, es necesario tener en cuenta que al momento de enviar el formulario DS-160 esta deberá estar completamente llena. En muchos casos, los viajeros omiten ciertas informaciones que posteriormente eran completadas durante la entrevista, pero desde el 1/03/2023 esto ya no se realizará y en caso de mantener este error el consulado americano está en la potestad de cancelar la cita programada.

Este error común también se suma a otros al momento de completar el DS-160 como la edición constante de su información personal, por ello, el servicio consular advierte que solo se puede actualizar su dirección de correo electrónico y número de teléfono en cualquier momento. Puede cambiar su número de pasaporte solo una (1) vez después de que se haya realizado el pago.

No puede cambiar sus nombres, apellidos, el país que emitió el pasaporte, el país de nacimiento, la fecha de nacimiento o el género asociado a su perfil de solicitante después de pagar su tarifa de visa.

Asimismo, si ya tiene una cita programada, debe cancelar su cita para editar su información. Si no tiene una cita, debe iniciar sesión en su cuenta y seleccionar el icono ubicado en el lado derecho del nombre del solicitante llamado “Editar”.

Otro de los errores que se comete al llenar el formulario DS-160 es el completar todos los campos en nuestro idioma nativo. De acuerdo a la información dada por la embajada a través de su página web “todas las respuestas deben estar en inglés, utilizando únicamente caracteres en inglés, excepto cuando se le solicite que proporcione su nombre completo en su alfabeto nativo. Las solicitudes presentadas en cualquier idioma que no sea inglés serán denegadas y es posible que deba presentar una nueva solicitud”.

No completar las preguntas obligatorias también es otro error que cometen los usuarios. En este caso, la embajada sostiene que “el sistema no le permitirá enviar una solicitud con preguntas obligatorias sin responder. Si no completa una pregunta obligatoria, el sistema mostrará un mensaje de error y le pedirá que responda la pregunta antes de continuar con la aplicación. Si no responde las preguntas que se aplican a sus circunstancias y/o propósito de viaje, el sistema no aceptará su solicitud”.

No llevar la página de confirmación con el número de identificación de la solicitud para que se pueda recuperar el DS-160. “Sin la página de confirmación, es posible que no podamos procesar su caso de visa”.

(Andina)

Cómo llenar el formulario

El primer paso para solicitar una visa para Estados Unidos es cumplir con llenar la solicitud DS-160. Completarlo puede tomar unos 90 minutos y una vez enviada se deberá seguir las indicaciones para pedir la entrevista.

Antes de iniciar el trámite es necesario que el usuario aprenda sobre el tipo de visas, acceda a completar el trámite abriendo la web en Chrome, Edge o Firefox.

Además, recopilar los documentos necesarios como pasaporte, itinerario de viaje (si es que ya hizo arreglos de viaje), historial de viajes, curriculum vitae y otra información que según el propósito previsto del viaje, se les pedirá que proporcionen información adicional al completar el formulario DS-160.

Es importante que siga las instrucciones de cada página. Asegúrese de responder todas las preguntas; si no lo hace, es posible que no se acepte su solicitud.

Una vez iniciado el trámite deberá ingresar sus datos de identificación. Luego recibirás un correo electrónico de confirmación de pago

Si ha iniciado el trámite para la visa, anote el código de solicitud que figura en la esquina superior derecha de la página. Si se cierra la ventana de su navegador necesitará su código para acceder de nuevo a la solicitud.

Guarde su solicitud con frecuancia. El sistema dejará de estar operativo tras 20 minutos de inactividad y se perderá toda la información que no se haya guardado.