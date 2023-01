Qué es de la vida de Diego Seminario, el recordado ‘Gianfranco Bogani’ de Al Fondo Hay Sitio

Diego Seminario se graduó como Ingeniero Industrial. (Captura)

Diego Seminario, conocido por su papel de ‘Gianfranco Bogani’ en Al Fondo Hay Sitio, saltó a la fama cuando hizo su aparición por primera vez en la segunda temporada de la exitosa teleserie como uno de los intereses amorosos de Grace Gonzales. Sin embargo, de un momento a otro se le dejó de ver en la pantalla chica para dedicarse a su verdadera pasión.

El actor interpretó a un tierno joven que intentó ganarse el corazón de la hija de ‘Charito’, pese a ser de clases sociales distintas. Ganó el apodo de ‘Gianguapo’ por su belleza y es el hermano de Cayetana Bogani, una de las parejas de Nicolás de las Casas. Aunque, Grace y Gianfranco intentaron construir su propia historia de amor, diversos hechos lo impiden. Ambos terminan su relación sentimental, luego de que la hermana de Gianfranco le tirara lodo a Grace en medio de su fiesta de cumpleaños. Él se va de Las Lomas.

Si bien, ha participado en algunas obras de teatro y en la teleserie ‘Mi amor, el wachimán’ en 2012 como actor invitado, no ha vuelto a tener un papel importante en algún proyecto televisivo. Tras su alejamiento de la TV, brindó una entrevista a un canal de YouTube para contar por qué dejó la actuación.

Según explicó Diego Seminario, nunca llegó a sentirse seguro de su permanencia en el rubro del entretenimiento y tuvo que abandonar Al Fondo Hay Sitio porque las horas de grabaciones se cruzaban con sus estudios, por lo que prefirió continuar con su carrera de Diseño Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

“Le di mi horario a la productora y me dijo: ‘Mira, si quieres seguir acá, vas a tener que estar full time. No puedo trabajar contigo un día sí y otro no’. Entonces, yo preferí no hacerlo. Me cuestioné retomar a la actuación, pero si iba a hacerlo, tenía que hacerlo bien. Hasta ese momento, los papeles que me habían dado eran relativamente sencillos, pero si me daban un personaje más complejo, no iba a tener las herramientas para hacerlo”, dijo Seminario.

¿A qué se dedica Diego Seminario?

Diego Seminario dejó en el pasado la actuación, pero regresó a la televisión como conductor de ‘Ciencia en esencia’ en el canal IPE, donde encontró su verdadera pasión. “Fue en ese programa que me di cuenta de que me gustaba fabricar cosas. Más que diseñarlas, me gustaba elaborarlas yo”, dijo Seminario.

Es así como el artista de 33 años fundó su propio taller ‘Catapulta’, donde brinda clases de carpintería y enseña todas sus creaciones. Asimismo, se encarga de crear diversos estantes y muebles de madera, metal y cemento para aquellos que quieran contratar sus servicios.

Diego Seminario se encuentra activo en redes y no duda en compartir fotos y vídeos de su trabajo. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 14 mil seguidores, donde también publica algunas instantáneas de sus viajes y aventuras en distintas ciudades.

Incluso, ha demostrado que continúa manteniendo algunos lazos amicales con famosos peruanos como Valeria Piazza, Carolina Cano, Anahí de Cárdenas, Henry Spencer, entre otros, ya que ha hecho trabajos para ellos. Cabe mencionar que, de su vida amorosa se sabe poco y se desconoce si volverá a participar en la décima temporada de la teleserie de América Televisión.