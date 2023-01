Magaly Medina y su respuesta a Giuseppe Benignini: “No puedes pedir respeto a alguien que vive en el fango”

Magaly Medina segura que no responderá a Giuseppe Benignini tras enviarle mensaje grosero.

Giuseppe Benignini fue protagonista de un nuevo escándalo esta semana, luego que ‘Magaly TV La Firme’ expusiera que ofrece sus servicios sexuales a cambio de una cantidad de dinero. El venezolano no toleró este nuevo destape de la periodista y recurrió a su cuenta de Instagram para responderle con palabras de alto calibre. Después de enviarle un mensaje directo en la red social de la periodista, la expareja de Michelle Soifer capturó la imagen y la posteó “bastante orgulloso” en su cuenta.

Infobae se comunicó con Magaly Medina para saber su opinión al respecto y si tomará alguna medida. Bastante tranquila, no dudó en describirlo como un ser “sin escrúpulos” de bajo nivel intelectual. Señaló que no perderá el tiempo respondiendo al venezolano, pues sus palabras no le afectan en lo absoluto.

La conductora de TV no pierde el tiempo en ello, sin embargo, en lo que sí está muy enfocada es en su pequeño huerto, una actividad que le apasiona mucho. La periodista ha preferido no contestar a través de sus redes sociales, lo que sí ha hecho, es mostrar orgullosa su última cosecha de fresas.

Magaly, ¿viste la respuesta de Giuseppe Benignini después de tu destape?

Me mandaron lo que había escrito este tipejo a mi Instagram, yo no lo había leído porque solo leo los mensajes directos de mis amistades o gente que conozco. Como no leo (mensajes de contactos desconocidos), no me molesta, pero qué le puedes pedir a un tipo que no tiene escrúpulos, a alguien que realmente vive en las profundidades del fango, no puedes pedirle respeto ni nada. Lo único que a nosotros nos interesa con nuestra actividad de investigación periodística es desenmascarar a la gente y él, durante años, nos ha dicho una cosa y nosotros hemos afirmado otra, de que él nunca trabajaba, no tiene oficio ni beneficio, y ahora vemos que está prostituyéndose, porque eso es la palabra, es prostituirse.

¿Piensas hacer algo al respecto?

Estamos acostumbrados a que cada vez que hagamos un ampay o desenmascaremos a alguien, las personas nos van a contestar en su nivel intelectual, y nosotros no podemos rebajarnos a eso. Yo ni siquiera voy a contestarle, porque no voy a honrar insultos con una respuesta mía. Estoy muy acostumbrada a toda clase de agravios, pero mientras no sean cosas difamatorias, no me interesa su nivel de respuesta, de verdad. El día que yo me ponga de igual a igual con muchos tipejos y tipejas de la farándula, ese día estaré mal de la cabeza. No puedo descender a ese nivel. Yo hago mi trabajo y ahí está, lo muestro a la gente y listo. No puedo caer en el nivel personal porque nada de esto es personal, esto es profesional.

Magaly, a lo que sí inviertes tiempo es en tu huerto. ¿Desde cuándo te dedicas a esta actividad?

Sí, lo tengo hace muchos años, es uno chiquito nomás, pero donde tengo mis finas hierbas porque me encanta tener un poco de lechugas, tenemos culantro, romero, tomillo, menta, unas fresitas, cebollita china. Hay un árbol de mango y de limón que mi papi había sembrado hace mucho tiempo, hay un árbol de lúcuma que ahora mi papá ya no lo puede cultivar, pero que sigue dando frutos. Son tres arbolitos que mi papá dejó que él solo los mira y ya no se ocupa, es un pequeño huertito donde nos nutrimos, hasta hace unos días teníamos un apio, sacamos de ahí lo que usamos de forma cotidiana, a mí me encanta, me parece de lo más relajante.

El mensaje de Giuseppe Benignini

Luego de mostrarse la nota en el programa en vivo, el exmodelo decidió responderle directamente a Magaly Medina. Mediante sus historias de Instagram, publicó una captura del mensaje que le envió a la ‘Urraca’ a su Instagram.