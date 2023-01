Anahí de Cárdenas se quebró por estar sola en Estados Unidos trabajando en su internacionalización

Anahí de Cárdenas se quebró por la soledad que vive en Estados Unidos. TikTok.

Anahí de Cárdenas tomó la valiente decisión de viajar a Los Ángeles para desarrollar su carrera como actriz. Según contó en sus redes sociales, hace 12 años residía en el extranjero estudiando actuación. Sin embargo, se le presentó la oportunidad de grabar una película en el Perú y no regresó más a los Estados Unidos. Este 2023, volvió para cobrarse su revancha.

“Estoy continuando lo que me propuse hacer en el 2010. Siempre me quedó el bichito de ‘que hubiera pasado si’. Después de mi proceso de cáncer de mama y de la pandemia, pensé que la vida es una. Me propuse no quedarme con las ganas de nada”, expresó en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, permanecer en el extranjero no ha sido fácil para ella. En una reciente publicación, contó que su esposo Elías Maya se regresó al país, por lo que ahora está viviendo sola en Los Ángeles. “Ha sido un día muy emocional”, señaló visiblemente afectada.

“Ahora más que nunca admiro tanto a la gente que se fue de su país para hacer patria, para mejorar, para crecer. Qué difícil es estar solo, extrañando tu casa. Extraño a mis gatos, a mi perra, a mi marido, a mis papás. Estoy segura que más adelante veré este video y ojalá diga que valió la pena porque en este momento se me hace bien difícil”, contó entre lágrimas.

Anahí de Cárdenas se quebró frente a sus seguidores de TikTok.

Emotiva reflexión

Poco después, Anahí de Cárdenas se grabó nuevamente para informar a sus seguidores que se encontraba más calmada y optimista. “En otro momento, esta situación me hubiera tumbado tres días. Pero he aprendido que, cuando me pasen estas cosas, debo preguntarme por qué me siento tan vulnerable, a qué le tengo miedo”.

“Hace años vine aquí a Los Ángeles para internacionalizarme y hacer una carrera grande, no tenía experiencia ni los años de vida. Ahora con lo que ya sé, las cosas son distintas, pero muchas veces caigo en el pasado. En esos momentos, tengo que llamarme la atención. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Este proceso es para mí, logre una carrera enorme o no, solo me hará mejor persona”, sentenció.

Anahí de Cárdenas es una actriz, cantante, modelo y bailarina peruana. Tiene 39 años.

¿Quién es el esposo de Anahí de Cárdenas?

Anahí de Cárdenas se casó con Elías Maya en una íntima ceremonia civil el pasado 28 de octubre de 2022 y, al día siguiente, continuaron consolidando su amor en una boda religiosa y una fiesta a lo grande en compañía de sus amigos cercanos y seres queridos.

Poco se sabe sobre el esposo de la actriz nacional, pues prefiere mantener su vida en privado. En su cuenta de Linkedin, Elías Maya se describre como un abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha trabajado en empresas como Océano Seafood y la reconocida firma Osterling Abogados.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos, es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo”, fue el tierno mensaje que le dedicó Anahí de Cárdenas al presentarlo por primera vez en sus redes, cuando atravesaba su lucha contra el cáncer de mama.