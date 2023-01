María Pía Copello y Carlos Vílchez: Esta es la fecha y horario en que regresan con su nuevo programa por América TV

María Pía Copello y Carlos Vílchez ya tienen fecha y horario de nuevo programa en América TV. Captura.

Ya todo estaría listo para que la dupla conformada por María Pía Copello y Carlos Vílchez en el papel de ‘La Carlota’ regrese a la pantallas y estrene su programa en horario del mediodía que se trasmitirá por la señal de América Televisión.

Luego de varias semanas de intriga mediante la publicidad en la televisión, donde se podía ver a la exconductora de ‘Esto es Guerra’ anunciando su regreso.

“A los 16 años inicié mi carrera en la televisión como cindela en Nubeluz, a los 22 años ya era conductora de un programa junto a Timoteo. A los 28 años le di el sí al gran amor de mi vida y me casé. He sido conductora de realitys, locutora de radio, soy influencer y youtuber. Pero lo más importante soy mamá de Samuel, Vasco y Catalina”, dice inicialmente la influencer en la pauta comercial.

María Pía Copello además indica que regresa al mediodía y con programa propio, sin embargo, la producción que la estaba grabando la corrigió. “Pero quién, díganme quién (la acompañará)”, se pregunta.

Y a partir del pasado nueve de enero, hizo lo mismo el personaje de ‘La Carlota’ quien pensaba que iba a regresar sola para conducir el programa de televisión en horario del mediodía.

“Soy influencer, youtuber, tiktokera, siempre tendencia y sin filtros. Canto, bailo, actúo y recontra facturo”, continúa la Carlota, luego pregunta dónde está su productor. “Bueno, lo importante es que recuperé mi horario y regresó sola para alegrar tus tristes tardes al mediodía”, expresa.

A ella también, la producción la corrige y le indica que tendrá una compañera, de inmediato la exasistente del cantante mexicano Luis Miguel se desmaya y termina en el suelo.

Carlos Vílchez aparece en la promoción de América TV. Conductor compartirá espacio con Maria Pía Copello.

¿Qué día y a qué hora será su estreno?

Luego de bastante preámbulo, se reveló que la conductora de televisión y el actor cómico aparecerán juntos desde este lunes 6 de febrero a partir de las 13:00 horas por la señal del canal cuatro.

María Pía Copello fue la primera en ser anunciada

Luego de que Magaly Medina reveló en su programa que María Pía sería quien asumiría el espacio que dejó ‘En Boca de Todos’ junto a Carlos Vílchez. La misma creadora de contenido confirmó la noticia en la preventa del canal cuatro.

Ella conversó con ‘América Espectáculos’ y contó cómo se sentía con este nuevo reto televisivo. Esta es la primera vez que Copello conducirá en un horario al mediodía, pese a ello se mostró muy emocionada por el reto.

“Me siento contenta, emocionada y con una mezcla de sentimientos. Las cosas a veces se han con miedo y temor, pero hay que hacerlas igual, no importa”, señaló.

María Pía Copello regresa a América TV con programa al mediodía. América Espectáculos.

Carlos Vílchez se tomó su tiempo para confirmar su salida de ATV

A pesar de que lo negó en innumerables ocasiones, en el último programa de ‘JB en ATV’ del 2022, confirmó su salida del canal nueve y su paso a un nuevo proyecto en América TV.

Carlos Vílchez indicó que el motivo que lo llevó a retirarse de programa de comedia es segur creciendo profesionalmente y cumplir con varias que tiene con respecto a sus hijos.

“El próximo año ténganlo por seguro que les va a ir. Obviamente en JB en ATV, lo digo con todo cariño porque yo ya me paso a retirar, es mi último programa”, empezó el personaje que da vida a La Carlota.

“Me tengo que ir porque es parte de la vida. Yo sé que les va a ir bien porque son recontra chéveres. Aunque no lo quieran creer, así pequeño el elenco son grandes de corazón. Les deseo lo mejor para ustedes y tengan por seguro que los voy a visitar”, acotó el animador.

Carlos Vílchez y su emotiva despedida de JB en ATV. Comediante será el conductor del nuevo programa de América TV. ATV

¿María Pía Copello y Carlos Vílchez han trabajado juntos?

El formato que vería la luz en el mes de febrero del 2023 sería la primera experiencia de María Pia Copello y Carlos Vílchez como dupla en la conducción. Como se recuerda, Vílchez ya ha trabajado en el horario del mediodía porque condujo, junto con Laura Huarcayo, el formato ‘Lima Limón’ por seis años en América Televisión.

Sin embargo, para Copello sería su primera experiencia en el horario. Como dupla, no han trabajado juntos, pero la reina de las redes sociales comentó que tienen muy buena química con el actor cómico porque cuando ha sido invitada a sus programas siempre la ha pasado muy bien.

“Nos llevamos súper bien, hay una buena química cuando hemos hecho alguna cosa y siempre ha habido una bonita relación. Me hace reír, es muy gracioso y cuando me dijeron que él sería mi acompañante me pareció espectacular. A mí me encanta el humor y la idea es llevar eso a los hogares”, señaló Pía a América Espectáculos.

