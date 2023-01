Conoce la costumbres, bailes, comida y cómo llegar al tradicional Carnaval de Catacaos

En el pasacalle de los carnavales de Catacaos suelen participar hasta 10 asociaciones carnavalescas por año. (Andina)

A pesar de que el Perú no está pasando el mejor de sus momentos a nivel social y político, una de las cosas que más nos caracterizan son nuestras tradiciones. Ya que estamos en época de verano, una de las más representativas y alegres de la parte norte de nuestro país es el famoso Carnaval de Catacaos, en Piura.

Durante las fechas que duran las celebraciones, no hay nadie (sin importar la edad) que no salga a las calles a disfrutar de todo lo que significa esta importante celebración.

Todo comienza con el tradicional ‘manguerazo’, que miembros del Cuerpo de Bomberos dan al público asistente reunido en la Plaza de Armas. Y desde ahí salen carros alegóricos, bandas de música, bailes, etc.

Así comienza

El concurso de belleza es el pitazo inicial para el inicio de los Carnavales en Catacaos. (Andina)

La primera actividad de los Carnavales de Catacaos, que van a comenzar este viernes 20 de enero, se da inicio con la elección de la jovencita más guapa de la región, la que será la ‘Señorita Carnaval’. Es ella misma quien da la venia para que comiencen los característicos juegos con agua y pintura en las calles.

De igual manera, el nuevo alcalde de Catacaos, Jhony Cruz Flores, anunció que para este 2023 los anfitriones de la fiesta será la Sociedad Carnavalesca Auri Verde. Y en el espíritu de recordar a uno de sus socios que dejó de existir hace poco tiempo es que la festividad se llamará ‘Roonye Sernaqué Imán’.

En esta localidad existen hasta 30 asociaciones o banderas que luchan por ser la mejor. Es más, muchos señalan que los carnavales aquí no son meramente costumbristas y se asemejan más a lo que pasa en Río de Janeiro (Brasil) en el sentido que durante los recorridos de los corsos se suele bailar samba.

Bien organizados

El tradicional ‘manguerazo’ es uno de los momentos más esperados de los Carnavales en Catacaos. (Andina)

Si hay algo que caracteriza a las fiestas en este lado del Perú es la organización. Y es que como también se trata de una competencia, pues en Catacaos existen casi una treintena de agrupaciones carnavalescas. Aunque no siempre suelen participar todas en las celebraciones.

Esto debido al alto costo que representa ser parte del reinado, corso, danzas, juego de carnaval y la yunza. Estos costos suelen superar los 35 mil soles y muchas veces no logran recaudar los fondos necesarios. De lo que no se privan es de los juegos con agua, talco, pomada, pintura y otras características.

En promedio, por año, son ocho o nueve asociaciones que participan en el programa central. Todas religiosamente presentan su banda de músicos, carros alegóricos, polos para regalar a la gente y comida que ofrecen a los participantes.

Las ‘banderas’ más populares y las que casi siempre dicen presente en el Carnaval de Catacaos son la Auriverde, Turquesa, Azul, Amarillo canario, Verde de Monte Sullón, Verde de Alejandro Taboada, Rojo Encarnado y Celeste Liberal. Algunas de estas tienen más de mil asociados.

Más actividades

El concurso de bailes típicos premia a los más originales en los Carnavales en Catacaos. (Fiesta de Colores Carnaval)

Tras la coronación de la ‘Señorita Carnaval’, que se suele realizar en el coliseo Pirilo Gómez, comienza la verdadera fiesta.

Ocurre que las asociaciones participantes se presentan en un concurso de danzas típicas del Perú y coreografías. Para tal fin, cada bandera dispondrá de un tiempo de 10 minutos para mostrar al jurado calificador cuál es la manera en la que se debe jugar a los carnavales. Así comienzan a sumar puntos.

Para los días centrales, que son tres, es cuando la algarabía y locura alcanza su pico máximo. Es justo en este tiempo en el que todas las asociaciones proveen a sus miembros e invitados baldes llenos de agua para mojar al primer incauto que pase por la calle.

En esas circunstancias no importa si eres poblador de la zona o un simple turista. La idea es que todos deben jugar mientras una banda de música suena fuerte. Como detalle, habría que añadir que además de agua, las ‘víctimas’ también podrían terminar pintados.

¡Qué no pare la fiesta!

El desfile de los carros alegóricos llevando a reinas de belleza, es uno de los principales protagonistas de los Carnavales en Catacaos. (Andina)

Pasados estos tres días de mojarse todos contra todos, llega el día del corso que va a engalanar la ciudad. Por tradición, recorre la avenida principal Cayetano Heredia.

Para este día, cada asociación puede presentar hasta tres carros alegóricos. Siempre que lo disponga el presupuesto claro. Uno de ellos irá dedicado al público infantil que va acompañado de su respectiva comparsa infantil. En otro va la señora carnaval y en el último viaja la reina de la bandera de cada grupo.

La temática para los carros participantes es libre y el único requisito es que el mismo diseño no haya participado de otra presentación. Caso contrario quedará automáticamente descalificado.

La yunza

El fin de fiesta en los Carnavales en Catacaos es con la clásica yunza (Municipalidad Distrital de Catacaos)

No hay carnaval en el Perú que no termine con una buena yunza. Y la siempre calurosa Catacaos no podía ser la excepción, aunque en este caso hay todo un ritual previo que hay que seguir de manera escrupulosa.

El día señalado para la yunza, pero en horas de la mañana, la persona que lo tumbó el año anterior se junta con otros miembros de su asociación y acompañados de una banda de músicos, se dirige al lugar de donde cortaran al árbol que usarán para la noche.

Luego es llevado y colocado en el lugar previamente establecido para, más tarde, tumbarlo entre bailes, cantos y abundante comida. Y así es como termina unas de las celebraciones más coloridas e intensas del Perú

¿Qué comer?

El copús es un delicioso plato que incluye carnes de lechón y cabrito y es el favorito de muchos durante los Carnavales en Catacaos. (denomades)

En medio de tantos días de celebraciones, y sobre todo si eres turista, la comida es algo que no podrás dejar pasar por alto. Y no solo por la necesidad de alimentarse, sino porque la gastronomía en esta zona del país es de lo que puedes hallar.

En ese sentido, puedes visitar las varias ferias gastronómicas que se organizan y probar los mejores platos típicos como el seco de cabrito, seco de chabelo, malarrabia, copús (una especie de pachamanca), chicha de jora, entre otros.

Cómo llegar

Si quieres participar de esta fiesta multicolor tienes varias opciones para llegar hasta Catacaos.

Si estás en Lima, por ejemplo, lo más rápido es tomar un vuelo que te deje en Piura. El mismo demora unas dos horas y quince minutos desde la capital hasta el norte. De igual manera, el precio de los pasajes varía entre los 250 y 500 soles, según la aerolínea que escojas.

También puede elegir ir en bus. En ese caso, los pasajes bordean entre los 140 soles y 300 soles. También depende de la empresa que elijas. El viaje por esta vía demora unas 15 horas desde Lima.

SEGUIR LEYENDO