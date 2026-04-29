Cuáles son las 10 razas de perros más tranquilas para tener en casa

Según organizaciones internacionales, existen diez razas especialmente recomendadas para quienes desean calma y buena adaptación en la vida familiar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco del Día del Animal, que se celebra cada 29 de abril en Argentina, muchas familias consideran sumar un integrante a su hogar. La elección de la raza adecuada puede marcar la diferencia entre una convivencia armoniosa y situaciones estresantes.

Un recorrido por las 10 razas de perros más tranquilas para tener en casa, ideales para quienes buscan calma, compañía y adaptación a la vida familiar, según la World Animal Foundation, PetMD y el American Kennel Club.

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1- San Bernardo

San Bernardo: serenidad y paciencia en gran tamaño ideal para familias con niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El San Bernardo impresiona por su imponente tamaño, pero su verdadera esencia es la serenidad. Se adapta bien a rutinas de ejercicio moderado, participando en caminatas sin exigir actividad excesiva y disfrutando de tareas ligeras como el arrastre de carros.

Destaca por su paciencia y atención con los niños, y su presencia constante moldea un ambiente seguro y estable dentro del hogar. Su comportamiento, centrado en la cercanía familiar, lo convierte en un compañero confiable incluso en casas con mucho movimiento.

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Comportamientos destacados:

Carácter tranquilo y amigable

Ejercicio moderado, no excesivo

Paciencia con los niños

Presencia familiar constante

2- Lebrel irlandés

El Lebrel irlandés es templado y relajado aporta estabilidad al hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Lebrel irlandés combina una figura imponente con un temperamento sereno que aporta estabilidad al ambiente doméstico. Su estructura alta y musculosa está diseñada para la velocidad, pero en casa muestra una actitud relajada, paciente y tolerante con personas y otros perros.

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Si bien requiere supervisión con niños por su tamaño, su carácter adulto tiende a ser hogareño y relajado, disfrutando de la comodidad del sofá y la tranquilidad cotidiana.

Comportamientos destacados:

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Figura imponente, actitud serena

Paciencia y tolerancia familiar

Relajado en el hogar

3- Terranova

El Terranova Gentileza y fortaleza tienen gran tolerancia hacia niños y mascotas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Terranova se reconoce por su gran tamaño y expresión apacible. Su temperamento gentil es su sello distintivo, mostrando paciencia con niños y serenidad con otras mascotas. Prefiere la tranquilidad de los espacios compartidos y convive sin problemas con otros animales.

Además, su fortaleza le permite participar tanto en tareas terrestres como acuáticas, siendo habitual su colaboración en rescates, lo que refleja su naturaleza práctica y colaborativa.

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Comportamientos destacados:

Temperamento gentil y equilibrado

Paciencia con niños y otras mascotas

Versatilidad física

4- Cavalier King Charles Spaniel

La raza Cavalier King Charles Spaniel tiene una dulzura adaptable y es un compañero fiel en cualquier ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Cavalier King Charles Spaniel mantiene su fama como perro faldero, gracias a su temperamento dulce y facilidad de entrenamiento. Es ideal para familias, niños y otras mascotas, mostrando una interacción lúdica pero no exigente.

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Se adapta al ritmo de sus dueños, ya sea en paseos al aire libre o en largos periodos en interiores. Su flexibilidad lo convierte en un perro apto para diferentes estilos de vida.

Comportamientos destacados:

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Dulzura y adaptabilidad

Requiere poco mantenimiento

Fácil adaptación a distintos hogares

5- Basset Hound

Un Basset Hound es leal y calmado ya que disfruta del descanso junto a la familia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Basset Hound destaca por su cuerpo robusto y bajo, y su rostro expresivo. Su instinto rastreador lo lleva a seguir olores con gran concentración y a un ritmo pausado. En casa es leal y calmado, prefiriendo el descanso a la búsqueda constante de atención.

Tras las actividades, suele buscar lugares cómodos para largos periodos de reposo, manteniendo un vínculo estrecho con sus dueños.

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Comportamientos destacados:

Rastreador persistente y pausado

Lealtad serena con la familia

Descanso prolongado tras la actividad

6- Pug

Un perro Pug es un compañero cercano que se adapta a cualquier rutina doméstica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Pug es pequeño pero robusto, con un rostro muy expresivo. Se integra en la rutina familiar buscando siempre la compañía de las personas, adaptándose tanto a ambientes tranquilos como bulliciosos. Prefiere descansar junto a sus dueños y es receptivo a la interacción suave.

Necesita un entorno interior estable y control en la alimentación, con paseos cortos para mantener la actividad física.

Comportamientos destacados:

Preferencia por la compañía cercana

Adapta su comportamiento al entorno doméstico

Control en la alimentación y ejercicio moderado

7- Shih Tzu

El perro Shih Tzu es afectuoso y hogareño perfecto para espacios pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Shih Tzu es reconocido por sus grandes ojos y expresión suave. Prefiere la cercanía a la independencia, disfrutando de acurrucarse y compartir momentos tranquilos con sus dueños.

Se adapta bien a espacios pequeños, como apartamentos, y su rutina gira en torno a la comodidad y al contacto humano más que a la actividad física.

Comportamientos destacados:

Compañía antes que independencia

Adaptación a espacios reducidos

Vida tranquila en interiores

8- Clumber Spaniel

La raza Clumber Spaniel resulta paciente y apacible ya que combina ejercicio y calma en casa (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Clumber Spaniel es robusto y bajo, ideal para familias activas que disfrutan del aire libre. Aunque necesita largos paseos y juego, en casa mantiene un temperamento apacible y paciente, siendo tolerante con niños y otras mascotas. Es silencioso ante extraños y responde solo ante incomodidades familiares, creando un ambiente sereno.

Comportamientos destacados:

Necesidad de ejercicio regular

Actitud paciente y apacible

Silencioso y tolerante en el hogar

9- Bulldog

Bulldog es sociable y pausado, ideal para convivir con niños y otros animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Bulldog presenta una postura sólida y un ritmo de vida pausado. Es sociable y tranquilo, conviviendo fácilmente con niños y otros animales. Prefiere sesiones cortas de ejercicio y ambientes frescos, debido a que su hocico braquicefálico lo hace propenso al sobrecalentamiento.

Un bulldog bien socializado suele ser calmado y de baja energía, disfrutando de la siesta tanto como de los paseos breves.

Comportamientos destacados:

Ritmo de vida tranquilo

Sociabilidad y lealtad

Precaución con el ejercicio y temperaturas

10- Galgo

El perro Galgo es dócil e independiente ya que disfruta la tranquilidad en ambientes familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Galgo, conocido como perro de carreras, sorprende por su temperamento equilibrado y dócil. Aunque reacciona rápidamente a los estímulos visuales, en casa se muestra apacible y relajado, prefiriendo el descanso a la actividad constante.

Su independencia se manifiesta en la preferencia por momentos de quietud, lo que facilita su integración en la vida cotidiana del hogar.

Comportamientos destacados:

Reacciona selectivamente a estímulos

Independencia y tranquilidad en casa

Adaptación sencilla al ambiente doméstico