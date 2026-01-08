10 consejos para cuidar a tu perro en verano y protegerlo del calor

Los paseos en horarios de menor temperatura, como temprano por la mañana o al atardecer, reducen el riesgo de quemaduras en las almohadillas (Freepik)

Las altas temperaturas propias del verano representan un desafío serio para la salud de los perros.

Y si bien el golpe de calor -que puede desarrollarse en minutos y llegar a ser letal si no se actúa rápidamente- es la emergencia médiuca más temida con las mascotas durante los meses de altas temperaturas, los riesgos asociados al calor van mucho más allá de este cuadro: cuidar la hidratación, la alimentación, el entorno y los paseos es fundamental para mantener el bienestar de las mascotas durante la temporada estival.

A diferencia de las personas, los perros no pueden regular su temperatura corporal sudando por toda la piel. Su principal mecanismo para disipar el calor es el jadeo, junto con una transpiración limitada a las almohadillas de las patas y la nariz, lo que resulta insuficiente frente a condiciones extremas. Los vasos sanguíneos del rostro y las orejas también se dilatan para ayudar a enfriar el cuerpo, pero este mecanismo pierde eficacia en situaciones de temperatura elevada.

Síntomas de golpe de calor en perros

Los perros braquicéfalos, ancianos, cachorros y aquellos con enfermedades crónicas requieren cuidados especiales frente al calor (Imagen ilustrativa Infobae)

Desde la Comisión de Pequeños Animales del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires (CVPBA), advirtieron que la sensación térmica real para los animales no depende solo de la temperatura ambiente, sino de la “temperatura efectiva”, que resulta de la combinación de temperatura, humedad, ventilación y radiación solar.

Además, los especialistas coinciden en que ciertas razas, como los braquicéfalos (bulldog, bóxer), los cachorros, los animales ancianos, los perros con pelaje abundante, sobrepeso o enfermedades cardíacas y respiratorias, así como aquellos que viven en zonas muy húmedas, requieren todavía más atención. Además, los perros de patas cortas están más expuestos al calor del suelo.

Según explicó en una nota a Infobae el diplomado en medicina veterinaria, certificado en analgesia y anestesia Marcelo Zysman (MP 7483), “los perros no están preparados para disipar el calor extremo, lo padecen mucho y no tienen mecanismos muy eficientes para liberar ese calor”.

Así, el desafío es detectar a tiempo los síntomas de golpe de calor, que puede ser letal para el animal. Según los veterinarios, entre las señales de alerta se encuentran:

Aumento brusco de la temperatura corporal

Jadeo intenso y respiración dificultosa

Salivación excesiva

Temblores musculares

Mucosas azuladas o rojas

Taquicardia

Decaimiento

Convulsiones, vómitos, diarreas (a veces con sangre)

Manchas rojas en la piel

Letargo severo, desmayo o pérdida de conciencia

En perros, el jadeo fuerte es uno de los primeros signos; en gatos, el jadeo requiere atención veterinaria urgente.

Consejos clave para cuidar a tu perro en verano

El agua fresca y limpia debe estar siempre disponible para evitar la deshidratación en los perros durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hidratación constante y adecuada. Asegurar el acceso permanente a agua fresca y limpia. Puede ofrecerse “heladitos” de agua o caldo para favorecer la hidratación. Llevar siempre una botella de agua en los paseos y permitir descansos a la sombra para que el perro beba tranquilo son otras recomendaciones de los especialistas. Evitar el encierro y los ambientes calurosos. Nunca se debe dejar al perro en el auto, ni siquiera por pocos minutos. Mantener los espacios bien ventilados y con sombra para el descanso es clave. Asimismo, en la playa o al aire libre, utilizar una manta o colchoneta para evitar el contacto con superficies calientes. Realizar paseos en horarios adecuados. Sacar al perro al amanecer o al anochecer, evitando el asfalto caliente y prestar atención a las almohadillas, que pueden quemarse fácilmente son consejos elementales para los tutores de animales que viven en grandes ciudades. Asimsmo, colocar toallas húmedas en el suelo y ofrecer “piletitas” con agua para que el perro moje sus patas. Mantener el pelaje prolijo, pero no rapar. Los veterinarios aconsejan cepillar regularmente al perro para eliminar pelo muerto y ayudar a la ventilación natural, pero no raper su pelaje: el pelo actúa como aislante térmico y protección solar. Identificación y seguridad en vacaciones. Colocar una chapita con el nombre y teléfono en el collar, además del microchip. Usar siempre correa en espacios públicos y vigilar el acceso al mar: evitar que tome agua salada y controlar el tiempo en superficies abrasivas. Protección solar específica para perros. Utilizar protector solar diseñado para mascotas en zonas sensibles, como la nariz y las orejas, sobre todo en perros de pelaje claro o corto. Alimentación y rutina. Mantener la rutina alimentaria y evita dar de comer antes de la actividad física. Llevar el alimento habitual y objetos familiares para reducir el estrés durante los viajes. Transporte seguro y cómodo. Utilizar arneses, cinturones especiales o transportadoras ventiladas. Realizar paradas cada dos horas durante los viajes, asegurarse de la ventilación y ofrecer agua regularmente. Consulta veterinaria y control sanitario previo a viajar. Antes de las vacaciones, realizar una revisión veterinaria, verificar la vacunación y desparasitación, y consultar por requisitos legales y documentación si se viaja a otra provincia o país. Preparación para emergencias. Identificar un veterinario en el destino y nunca administrar medicación casera. Reaccionar rápidamente ante cualquier síntoma de golpe de calor: trasladar al perro a un sitio fresco y a la sombra, mojarlo con agua templada —especialmente el abdomen— y consultar inmediatamente a un veterinario.

Recomendaciones adicionales para la playa y el verano

Antes de viajar, es recomendable realizar una consulta veterinaria y verificar la vigencia de vacunas y desparasitaciones (Canva)

No permitir que el perro consuma agua de mar o arena.

Enjuagarlo con agua dulce después de bañarse en el mar para quitar restos de sal y arena.

Limitar la exposición al sol, especialmente en las horas centrales del día.

Llevar bolsas para recoger residuos y cuidar la higiene de los espacios compartidos.

Ante un golpe de calor, según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su página web, puede mojarse al animal con agua a temperatura ambiente de camino al veterinario, nunca con hielo ni agua fría, ya que pueden empeorar el cuadro.

La prevención es la herramienta fundamental para proteger a tu perro en verano. El acceso a agua fresca, la sombra, los paseos en horarios adecuados y la atención a los signos de alerta pueden marcar la diferencia y garantizar un verano seguro y saludable para las mascotas.