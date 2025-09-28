Perros y gatos

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

Valeria Chavez

Por Valeria Chavez

Guardar
Un estudio realizado en Canadá
Un estudio realizado en Canadá asoció la convivencia con perros durante la primera infancia con menor riesgo de asma (Freepik)

Una investigación reciente que se presentará en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Amsterdam (Países Bajos) sugiere que los bebés que viven con perros en casa tienen un menor riesgo de desarrollar asma antes de los cinco años.

Además, los resultados muestran una mejor función pulmonar en estos chicos, de acuerdo con los datos difundidos por ERS y replicados por medios especializados. ¿Qué sucede con los niños que crecen en hogares con gatos?

Qué dice el estudio sobre perros y el riesgo de asma infantil

Los niños expuestos al alérgeno
Los niños expuestos al alérgeno de perro presentaron una función pulmonar más saludable a los cinco años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo del Hospital SickKids de Toronto reunió datos de 1.050 niños para determinar qué relación existe entre el contacto temprano con perros y el asma. Se tomaron muestras de polvo del hogar cuando los bebés tenían entre tres y cuatro meses, con el fin de medir tres tipos de alérgenos: Can f1 (proteína de perros), Fel d1 (proteína de gatos) y endotoxinas bacterianas. Cinco años después, se evaluó a los niños en búsqueda de síntomas de asma y se midió su función pulmonar.

El análisis estadístico avanzó sobre factores genéticos y ambientales. Los resultados revelaron que los niños expuestos a niveles más altos de Can f1 presentaron un 48% menos de probabilidad de ser diagnosticados con asma, incluso entre quienes portan un mayor riesgo genético de función pulmonar deficiente. El estudio, replicado por publicaciones científicas y recogido en el citado congreso internacional, subraya que la mayor parte del tiempo los bebés permanecen dentro del hogar, donde el contacto con alérgenos resulta decisivo.

Jacob McCoy, uno de los autores del estudio, explicó que si bien no se conoce el mecanismo preciso, existen hipótesis relacionadas con el posible cambio del microbioma nasal infantil o con efectos específicos en el sistema inmune. Además, el antecedente del “efecto granja”, que había demostrado una reducción en el riesgo de asma cuando los menores crecen en zonas rurales o rodeados de animales, se refuerza en estos nuevos datos urbanos.

¿Qué pasa en los hogares con gatos?

No se observó el mismo
No se observó el mismo efecto protector frente al asma en bebés que convivieron con gatos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo análisis incluyó la exposición a Fel d1, el principal alérgeno de los gatos. Los investigadores no observaron un efecto protector frente al asma en los bebés expuestos a este alérgeno, según presentaron en el foro de ERS y documentos divulgados por la Asociación Española de Pediatría. En cambio, otras fuentes como la base de datos del NIH destacan que, aunque la convivencia con gatos en la infancia no disminuye el riesgo de asma, podría asociarse con una menor frecuencia de eccema atópico.

El seguimiento de cohortes en países como Suecia y Finlandia permite matizar los resultados según contextos culturales y ambientales. Los registros del NIH explican que la exposición temprana a animales domésticos, incluidos los gatos, se relacionó con una menor frecuencia de rinitis alérgica y de sensibilización a ciertos alérgenos a edades escolares, aunque sin reproducir el intenso efecto protector observado con los perros frente al asma.

La convivencia con perros se
La convivencia con perros se ha relacionado con una microbiota más variada en los niños (Freepik)

Varios estudios coinciden en que la exposición a animales domésticos durante el primer año de vida desempeña un posible papel en la modulación del sistema inmune infantil. Un número mayor de hermanos y ambientes con diversidad microbiana, como los rurales o aquellos con animales de granja, también se han vinculado a menor incidencia de asma y alergias respiratorias, aunque el contacto con perros parece asociar la mayor protección.

Según la Asociación Española de Pediatría, otros factores como el tabaquismo materno, el tipo de parto y el uso de antibióticos en la primera infancia se suman al conjunto de variables que determinan el riesgo de enfermedades alérgicas. Los expertos insisten en la complejidad para establecer una recomendación clara, dado que la historia familiar de alergias o el comportamiento preventivo de algunos padres (como la decisión de no tener animales domésticos si existen antecedentes) puede influir sobre los datos observados.

Conclusiones de los expertos y limitaciones actuales

El control del asma infantil
El control del asma infantil implica factores ambientales, genéticos y de estilo de vida en el hogar (NYT)

La comunidad científica advierte sobre las limitaciones de estos estudios, que al ser observacionales no pueden establecer una relación de causalidad directa. Tanto la Asociación Española de Pediatría como los equipos del Hospital SickKids de Toronto destacan la necesidad de investigaciones adicionales para identificar los mecanismos concretos por los cuales el contacto temprano con perros influye sobre el riesgo de asma. Las recomendaciones actuales priorizan la promoción de la lactancia materna, la restricción del uso innecesario de antibióticos y la reducción de la exposición al humo del tabaco y contaminación ambiental, manteniendo el sentido común respecto a la convivencia con animales domésticos.

Temas Relacionados

PerrosGatosAsmaMascotasAsma infantilÚltimas noticias

Últimas Noticias

Día Mundial de la Rabia: la importancia de vacunar a las mascotas para proteger la salud pública

La inmunización de los animales de compañía reduce el riesgo de transmisión a humanos y ha sido clave para disminuir los casos en América Latina en más del 98% desde 1983

Día Mundial de la Rabia:

El impacto de la terapia asistida con perros en la recuperación de pacientes pediátricos y adultos mayores

Diversos programas implementan estrategias innovadoras que buscan modificar la manera en que se afrontan los tratamientos médicos y la adaptación a la internación en diferentes etapas. Los testimonios de los expertos que dan cuenta de la valiosa tarea de estos canes

El impacto de la terapia

Expertos analizan si las bacterias intestinales inciden en la conducta de los perros

Científicos de Canadá identificaron patrones microbianos que podrían anticipar comportamientos ansiosos o agresivos

Expertos analizan si las bacterias

La ciencia reveló por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños

Nuevas investigaciones muestran que el reencuentro involucra procesos biológicos, emocionales y de aprendizaje, similares a los lazos entre bebés y padres, según expertos en comportamiento animal citados por Popular Science

La ciencia reveló por qué

Día del Perro Adoptado: recomendaciones de expertos para lograr una integración exitosa en el hogar

Un seguimiento veterinario, rutinas estables y un ambiente adaptado facilitan la adaptación y favorecen vínculos duraderos

Día del Perro Adoptado: recomendaciones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos hallan fragmentos de vidrio

Científicos hallan fragmentos de vidrio natural que revelan un antiguo cataclismo en el sur de Australia

Cómo el trabajo remoto impacta en la productividad y costos para empresas y empleados

La Cámara Federal confirmó la prisión perpetua para un narco que ordenó un homicidio desde la cárcel

Tragedia en Cipolletti: un nene de 10 años murió tras la caída de un arco en la Isla Jordán

Repudiable acto antisemita en un viaje de egresados: un grupo de alumnos fue filmado mientras cantaban contra los judíos

INFOBAE AMÉRICA
Un sacerdote italiano, conocido por

Un sacerdote italiano, conocido por su lucha contra la mafia, recibió una bala dentro de un pañuelo en plena misa

Elecciones en Moldavia: el partido gobernante denunció que el intento de Rusia de interferir en los comicios fue “colosal”

Portbou se prepara para honrar a Walter Benjamin con un centro cultural único en Europa

Un retrato oculto de John Singer Sargent sorprende en París

La Hispanic Society de Nueva York subastará 45 obras para enfrentar su crisis financiera

TELESHOW
Valeria Archimó contó cómo combate

Valeria Archimó contó cómo combate la tristeza tras la ida de su hijo a Las Vegas: “Fue fuerte que se vaya”

Ingrid Grudke viajó a Tokio para estudiar japonés

La nueva coincidencia entre la China Suárez y Wanda Nara: la actriz lanzaría su propio maquillaje

El conmovedor homenaje de Valentín Yan a su mamá Romina a 15 años de su muerte

Los preparativos de Valeria Mazza para el desfile de Armani en Milán