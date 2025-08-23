Perros y gatos

Cómo cuidar un perro con parálisis: las recomendaciones de un experto

En un nuevo episodio de Data Animal, el médico veterinario Hernán Cornes, expuso las causas principales de esta condición en canes y brindó sugerencias esenciales para tutores que buscan mejorar la calidad de vida de sus animales de compañía

Melina Brizuela

Por Melina Brizuela

Guardar
La parálisis en perros plantea desafíos que requieren cuidados veterinarios y adaptación familiar constante (Data animal - Perros parapléjicos)

En una nueva edición de Data Animal, conducido por Melina Brizuela, el médico veterinario y especialista en rehabilitación canina y felina Hernán Cornes aportó una visión integral sobre los desafíos que enfrentan los tutores de perros que quedan parapléjicos.

Durante la entrevista, analizó las principales causas de parálisis, las claves para garantizar buena calidad de vida y la influencia del entorno, además de ofrecer orientación para quienes consideran adoptar animales con movilidad reducida.

Causas de la parálisis en animales

Cornes enfatizó la importancia de diferenciar entre una patología ortopédica y una neurológica para entender el motivo por el cual un animal deja de caminar. “Lo primero que debemos saber es si el animal está pléjico o si se trata de una patología ortopédica. Si está pléjico, existe una patología neurológica, generalmente una lesión medular”, señaló el veterinario.

Con base en su experiencia, indicó que la mayoría de los casos están ligados a eventos traumáticos: “La mayoría de los casos ocurren por lesiones en la médula producidas por accidentes de auto, caídas desde altura en gatos o mordeduras”. Destacó otras causas, como hernia de disco, enfermedades congénitas, así como patologías vasculares o infecciosas.

El acompañamiento profesional permite a
El acompañamiento profesional permite a las familias afrontar la adaptación y el bienestar de perros parapléjicos

La velocidad en la intervención resulta determinante. El especialista subrayó: “No es igual abordar a un perro recién afectado dentro de las primeras veinticuatro horas que hacerlo luego. El pronóstico y la estrategia varían notablemente”.

Claves para la calidad de vida

Uno de los temores recurrentes de quienes conviven con animales parapléjicos es su bienestar a largo plazo. Cornes fue enfático: “La calidad de vida de estos perros depende del tutor que tienen”.

Explicó que, si reciben los cuidados necesarios, pueden alcanzar plenitud: “Un perro sano cuya atención es deficiente tendrá la calidad de vida alterada. En el caso de los parapléjicos, requieren más tiempo y organización, pero pueden estar bien”.

Estas mascotas presentan frecuentemente complicaciones como problemas dermatológicos, arrastres, infecciones urinarias por vaciado incompleto de la vejiga o molestias articulares y musculares asociadas al sobreesfuerzo.

Cornes resaltó que se trata de complicaciones manejables: “Son patologías absolutamente atendibles que, con organización, permiten a los animales llevar una vida normal”. Además, insistió en su capacidad para disfrutar. “Desde donde se encuentra la lesión en adelante, el animal actúa como cualquier otro: necesita masticar, oler, ladrar, olfatear”.

El entorno del hogar debe
El entorno del hogar debe modificarse para facilitar la movilidad y prevenir complicaciones en animales con parálisis (Freepik)

El veterinario desmintió la suposición de que los animales parapléjicos no requieren estimulación: “A pesar de su situación, la estimulación cognitiva y sensorial es fundamental. Es lo primero que debemos asegurar”.

Adaptar el hogar y la importancia del asesoramiento

La vida cotidiana puede exigir modificaciones en el hogar. Cornes recomendó adaptar los espacios: “Conviene eliminar barreras, instalar rampas, usar pisos de goma, elevar los platos de comida y bebida y ofrecer camas firmes para evitar escaras. También es útil establecer zonas con césped accesible”.

Sobre los carritos ortopédicos, aconsejó no aplicarlos de manera sistemática y recomendó asesoramiento profesional: “No todos los perros requieren carritos; es esencial evaluar cada caso con un veterinario con formación en rehabilitación para determinar el momento idóneo y la duración del uso”.

El proceso de rehabilitación conlleva responsabilidades médicas y emocionales. Cornes identificó que el mayor reto suele estar en la comunicación con las familias y el acompañamiento durante la adaptación: “Es importante que el mensaje transmitido a la familia sea concreto, empático y sincero”.

Los tutores cumplen un rol
Los tutores cumplen un rol fundamental en la calidad de vida de mascotas con movilidad reducida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de expectativas, aclaró, implica explicar etapas y objetivos del tratamiento, centrándose en aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida, más allá de la recuperación de la marcha. “El entorno familiar debe reorganizar rutinas y tiempos. Hay personas que cambian de trabajo o de vivienda para poder brindar el cuidado necesario”.

El acompañamiento profesional es clave para toda la adaptación: “Siempre estamos, aunque sea en segundo plano, apoyando a las familias en estos procesos”.

Reflexiones y consejos para la adopción

Para las personas que consideran adoptar animales con parálisis, Cornes sugirió analizar las motivaciones y la preparación para tal responsabilidad. Destacó experiencias positivas de tutores previsores que ya habían cuidado animales en similar condición.

Compartió el testimonio de la tutora de un paciente: “Lo más importante hubiese sido saber que el perro no iba a tener dolor”, rememoró. Resaltó luego que, atendiendo adecuadamente sus necesidades, un animal puede seguir teniendo una vida plena aunque no recupere la marcha.

El especialista concluyó que asumir estas situaciones implica aceptar límites propios y buscar apoyo interdisciplinario: “La red es muy importante. No solo se trata de la veterinaria, sino de recurrir a diferentes profesionales según cada caso”.

Temas Relacionados

Parálisis en perrosData animalPerrosMascotasRehabilitación animalVeterinariaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ataque al neurocirujano en Mendoza: errores frecuentes en la crianza de pitbulls y cómo prevenir riesgos

Fabián Cremaschi fue atacado en Mendoza por cinco canes sin correa ni bozal. Infobae conversó con un experto veterinario sobre las prácticas que inciden en la conducta de estos animales y los cuidados necesarios para reducir el riesgo de episodios similares

Ataque al neurocirujano en Mendoza:

Los gatos pueden desarrollar hígado graso: cuáles son los síntomas

Expertos en nutrición animal alertaron sobre los riesgos de los alimentos ricos en carbohidratos para la salud de los felinos. Las causas y cuándo consultar al veterinario

Los gatos pueden desarrollar hígado

¿Los perros con hocico corto son realmente más traviesos? Qué dice un estudio

Una investigación realizada a más de 5 mil ejemplares de 90 razas analizó si la estructura corporal condiciona el temperamento canino. Cómo el tamaño, la crianza y el entrenamiento pueden influir en la conducta

¿Los perros con hocico corto

Envenenamiento de animales en Buenos Aires: cómo prevenir y abordar estas situaciones, según expertos

Tras los casos reportados en Capital Federal, las claves para evitar focos sospechosos, identificar señales de alerta y actuar rápidamente

Envenenamiento de animales en Buenos

La verdad tras el cabezazo felino: qué hay detrás del acto más tierno del gato

Según un estudio citado por HowStuffWorks, el “bunting” forma parte de un sofisticado sistema de comunicación que utiliza glándulas odoríferas para transmitir confianza y reforzar el lazo con su familia humana

La verdad tras el cabezazo
ÚLTIMAS NOTICIAS
Semana financiera: el dólar retomó

Semana financiera: el dólar retomó la suba a pesar de las altas tasas del mercado

Las secuelas del ACV: cómo actuar rápido y la capacitación médica pueden cambiar el destino de los pacientes

Las figuras de peso que dejarán la Cámara de Diputados y la incertidumbre por el nuevo equilibrio de poder

Somos Buenos Aires pausa la interna y apuesta a las figuras nacionales para hacer pie en la elección

Camino a la elección nacional: cómo está el peronismo en los 24 distritos y qué posibilidades tiene de ganar

INFOBAE AMÉRICA
Cómo las comunidades bacterianas crean

Cómo las comunidades bacterianas crean patrones caleidoscópicos y arrojan luz sobre el comportamiento colectivo

Leticia Obeid: “El arte está produciendo objetos de lujo realmente ridículos”

¿Qué significa ser “borgeano”?: la respuesta está hecha de bibliotecas infinitas, espejos y laberintos

La vida íntima de James Baldwin: una nueva biografía revela el vínculo entre sus amores y la obra literaria

Boric agradeció la colaboración de la Justicia argentina y volvió a condenar la violencia en el partido entre Independiente y U de Chile

TELESHOW
Lizardo Ponce: “Piensan que soy

Lizardo Ponce: “Piensan que soy amigo de todos”

El orgullo de Pampita: su hija Anita la acompañó durante las grabaciones de Los 8 escalones

Rocío Guirao Díaz y sus hijas asistieron al show de Emilia Mernes en Miami: el encuentro íntimo con la cantante

Es artista callejero, perdió a sus padres, cría a su hermana y se luce en La Voz Argentina: “Me identifico con Ale Sergi”

Marianela Nuñez recordó el apoyo de Griselda Siciliani en su despedida en el Teatro Colón