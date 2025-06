La historia de Toffee, una gata parapléjica que se convirtió en estrella del internet

Después de quedar parapléjica por un accidente, esta gata fue desahuciada por algunos veterinarios. Hoy, corre por toda la casa, juega sin parar y acumula millones de visualizaciones en TikTok.—(TikTok, @toffeetheparaplegiccat)

Lo que parecía el final para una gata callejera atropellada en los Emiratos Árabes Unidos, se convirtió en el inicio de una vida completamente nueva. Toffee, una minina parapléjica que perdió el uso de sus patas traseras, demuestra que la discapacidad no define ni limita la felicidad.

A esta felina la adoptó una pareja que desde el segundo uno se comprometió con su bienestar, Toffee no solo se adaptó a su nueva vida, sino que también se volvió una celebridad viral en redes sociales gracias a su espíritu juguetón y su velocidad.

Si bien los pronósticos veterinarios y los prejuicios comunes sobre la calidad de vida de los animales con discapacidad eran desalentadores, Toffee conquista a millones de personas con su energía inagotable y su capacidad para disfrutar de la vida como cualquier otra mascota.

La nueva oportunidad para una gata parapléjica

Aunque requiere cuidados especiales, Toffee vive sin dolor y con una rutina perfectamente adaptada a sus necesidades. —(TikTok, @toffeetheparaplegiccat)

Toffee fue rescatada por la organización Animals and Me, en los Emiratos Árabes Unidos, después de ser atropellada y abandonada en la calle. Su columna vertebral fue aplastada y la lesión la dejó sin movilidad en las patas traseras. En ese estado fue acogida por Nadine Alliye y su pareja, quienes entonces vivían en Dubái.

“Sabíamos que adoptar a Toffee sería un trabajo de tiempo completo”, explicó Alliye en entrevista con People. En un principio, la pareja planeaba brindarle hogar temporal a Toffee y a otra gata llamada Bliss. Sin embargo, apenas 24 horas después, decidieron adoptarlas oficialmente.

La primera impresión que causó Toffee en su entorno fue de compasión, pero esa percepción cambió con rapidez. “Cuando la tuvimos por primera vez en el aeropuerto, todos se pusieron muy tristes al ver a una gata parapléjica. Es la gata más feliz. Es juguetona, intenta escaparse todo el tiempo. Quiero cambiar la tristeza por admiración”, recordó Alliye.

Contrario a lo que podría suponerse, Toffee no experimenta dolor. Aun así, muchos no logran comprender cómo puede llevar una vida plena. Incluso un veterinario le sugirió a la pareja sacrificar al felino, incluso si no tenía dolor o algún problema para vivir plenamente. “Me dijo: ‘Sé que no tiene dolor, pero esto es un desastre’. Y pensé: ‘¿En serio? No vives con ella. Yo sí’”.

Cada mañana, Toffee recorre su hogar a toda velocidad con solo sus patas delanteras. Es imparable.—(TikTok, @toffeetheparaplegiccat)

Lejos de llevar una vida limitada, Toffee es hiperactiva y creativa. En su nuevo hogar —ahora ubicado en Canadá— sus tutores instalaron una red de túneles que atraviesan el departamento como si fueran piezas de rompecabezas. Toffee corre por ellos, se esconde, aparece de improviso y luego se refugia en un corral especialmente para ella cuando la siguen.

Además, cada día tiene un tiempo de juego al aire libre. Sus padres humanos le permiten entre 30 y 40 minutos supervisados en el exterior, siempre con precauciones para evitar que escape. En una ocasión, mientras visitaban la casa de la madre de la pareja, ubicada en una zona rural, Toffee se quitó el collar y desapareció. Luego de buscarla por 40 minutos, la encontraron en un gallinero, escondida entre las aves.

“Está muy musculosa en la parte superior de la cabeza porque escala plantas, sofás... está marcada. Su fuerza le permite moverse a una velocidad que no te esperas”, comentó Alliye en los videos que comparte sobre las aventuras de su gata, los cuáles acumulan miles de vistas en redes sociales.

Aunque Toffee requiere atención diaria, como el uso de pañales y ayuda para ir al baño dos veces al día, su familia logra establecer un plan efectivo para sus cuidados. “Tardamos unos seis meses en entender cómo manejar todo, pero vale la pena. Ella ha mejorado nuestra vida por completo”, afirmó su cuidadora.

Para Alliye, este gato representa una lección sobre la resiliencia animal y sobre los prejuicios humanos hacia la discapacidad. “Solo quiero compartir con la gente que este es el gato más feliz que he conocido en mi vida y que no siente ningún dolor”, enfatizó.

De gata rescatada a estrella viral

Toffee y su hermana Bliss comparten hogar y momentos de juego. —(TikTok, @toffeetheparaplegiccat)

Motivada por las travesuras constantes de Toffee, Alliye comenzó a compartir su vida diaria en TikTok. Uno de los videos más populares, publicado en abril, muestra a Toffee escapando de casa “otra vez”. En él se aprecia a la gata moviéndose con tal rapidez que resulta difícil creer que solo utiliza sus patas delanteras. El video acumula cerca de 30 millones de visualizaciones, más de 5.5 millones de “me gusta” y alrededor de 25 mil comentarios.

Usuarios comentaron sobre la impresionante agilidad de Toffee. “Sorprendentemente rápido para ser un coche de tracción delantera”, bromeó una comentarista. “¿‘Lo intenta’? ¡Ese gato sí que se escabulle!”, señaló otro.

Las comparaciones siguieron con humor: “Parece que la jalan con una cuerda invisible”, escribió alguien más. Y hubo incluso quienes compartieron experiencias similares: “De niña tuve un gato parapléjico. Le pusieron ruedas, pero solo intentaba escapar más rápido”.

A pesar de las recomendaciones para que Toffee use una silla de ruedas, Alliye explicó en sus publicaciones que el intento no tuvo éxito, pero que su movilidad actual —aunque limitada a las patas delanteras— le permite desplazarse de forma independiente y con gran velocidad.