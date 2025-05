Adopción de perros y gatos: qué hay que saber antes de tener una mascota en casa

Leo Montero - Adopción responsable de mascotas

Una opción para aquellos que quieren tener un perro o un gato en su casa es la adopción, que a diferencia de la compra, constituye un acto altruista y humanitario para aquellos animales que están abandonados en la calle o viven en refugios.

Leo Montero, conductor televisivo y amante de los animales, explicó en Infobae en Vivo las claves para adoptar una mascota en casa.

“Es importante a la hora de tener un perro o gato en casa la responsabilidad de tener un animal. No hay que comprar un perro porque está de moda. Hoy hay animales abandonados, incluso de raza, porque el ser humano compra y descarta. Y aunque es un delito monumental, pasa. Hay que tener paciencia porque va a hacer pis, va a hacer caca y va a romper cosas en su primer año”, explicó Montero.

Leo Montero habló sobre sobre la importancia de adoptar responsablemente un animal

Montero añadió que frente a una adopción y tenencia responsable es clave:

No decidirlo de manera apresurada

Hacer partícipe a la familia

Evaluar el tiempo disponible para la mascota

Y también se debe hacer con amor y responsabilidad, cuidando de su alimentación e hidratación, además de tenerlo vacunado y sano.

“Hay que mencionar que hoy es martes 13, un día de superstición. Y hay que decir que los gatos negros son los menos adoptados por distintas supersticiones y mitos, como que traen mala suerte y otras razones. Es una gran estupidez porque realmente son bellos. Y hay que decir que la mayoría de los refugios tienen animales negros, ya sea perros y gatos”, agregó Montero.

Los gatos y perros negros son los que menos se adoptan (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conductor habló también de los criaderos, que muchas veces tienen a los animales hacinados y viviendo en condiciones deplorables. “Es ilegal el tenerlo en esas condiciones pésimas. Cuando te traen el cachorrito para que lo compres, no se ve la cocina de lo que pasa atrás. No se ve la cocina del show, como pasa con los zoológicos".

Montero también trajo a la mesa la cantidad de animales abandonados en las calles que habitan a la intemperie. “En Argentina hay 20 millones de perros sin castrar en la calle, según el último censo que se hizo. Por eso es importante poner en agenda de los gobiernos que se hagan castraciones. Los municipios en su momento mejor trabajaron fueron Almirante Brown y Vicente López en la provincia de Buenos Aires. También en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Los perros y gatos son una gran compañía en la casa - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, Montero brindó consejos a las personas que quieren adoptar un animal en casa. “Si sos una persona que le dedica tiempo y que le gusta caminar y salir a pasear todo el día en la calle, lo podés llevar con vos. Eso, es excelente porque no importa que vivas en un solo ambiente. Ahora, no lo tengas en un ambiente donde está ocho horas sin salir porque un perro te va a romper todo. Entonces, siempre aconsejo que si no tenés mucho tiempo pero le gustan los animales, tratá de adoptar los viejitos, perros adultos y negros que la gente no los quiere. Y también gatos de 7 u 8 años. Le queda la mitad de su vida que la va a vivir con otra energía, con otra estabilidad y se va a ir con la dignidad de tener un hogar”.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

La entrevista completa sobre adopción de animales

Infobae en Vivo te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Ramón Indart y Cecilia Boufflet .

• De 18 a 21: Jesica Bossi, Diego Iglesias, María Eugenia Duffard y Federico Mayol .

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube@infobae.