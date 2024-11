Los 5 consejos para cuidar a tu perro de la pirotecnia durante las fiestas de fin de año

Los perros experimentan niveles intensos de ansiedad ante los fuegos artificiales debido a su agudo sentido auditivo. (Foto: Especial)

La llegada de las fiestas de fin de año está marcada por reuniones familiares, celebraciones y, lamentablemente, por el estruendo de los fuegos artificiales. Mientras muchos disfrutan del espectáculo visual, nuestros perros suelen experimentar niveles de ansiedad y miedo ante los ruidos fuertes y repentinos. Este comportamiento no es una simple incomodidad; los efectos de la pirotecnia sobre los animales pueden ser graves, tanto a nivel físico como emocional. Por eso, es fundamental tomar medidas para proteger a nuestras mascotas durante estas festividades.

A medida que las celebraciones se intensifican, los dueños de mascotas deben ser conscientes de los riesgos asociados con la exposición a los fuegos artificiales. Nuestros amigos caninos, con su agudo sentido del oído, perciben los estruendos de los fuegos artificiales con una intensidad mucho mayor que los humanos. Para ellos, lo que puede parecer una breve explosión para nosotros, puede representar una experiencia aterradora y traumática. No es raro que los perros se asusten tanto que busquen escapar de la situación, aumentando su riesgo de sufrir accidentes.

En este contexto, es crucial que los dueños tomen medidas para minimizar el impacto de los fuegos artificiales en sus animales. A continuación, te presentamos 9 consejos prácticos para cuidar a tu perro de la pirotecnia durante estas festividades, asegurando que su bienestar sea una prioridad mientras disfrutas de las celebraciones.

Cuáles son los efectos de la pirotecnia en los perros

La pirotecnia no solo genera un malestar temporal en los perros; sus efectos pueden ser más graves de lo que se cree. El ruido de los fuegos artificiales puede provocar un estrés intenso en los perros, generando desde ansiedad leve hasta reacciones extremas como hiperventilación, sudoración excesiva y latidos acelerados. Algunos perros pueden entrar en un estado de pánico que desencadena comportamientos inusuales, como destruir objetos, morderse las patas o incluso escapar corriendo, sin importar el peligro que puedan encontrar en el camino.

Durante la pirotecnia, es común que los perros intenten huir, aumentando el riesgo de accidentes (Moment RF)

En muchos casos, el miedo a los fuegos artificiales está relacionado con el agudo sentido auditivo de los perros. Mientras que los humanos solo escuchamos un pequeño rango de sonidos, los perros perciben frecuencias más altas, por lo que los ruidos de los fuegos artificiales les resultan mucho más intensos. Además, las vibraciones de las explosiones pueden causarles una sensación de inseguridad y desorientación.

De acuerdo con los expertos en comportamiento animal, estos eventos pueden tener efectos duraderos en el bienestar emocional de los perros. Si un perro experimenta una crisis de pánico por los fuegos artificiales en varias ocasiones, puede desarrollar un trastorno de ansiedad generalizada que lo haga más vulnerable a otros ruidos o situaciones estresantes. En casos extremos, el estrés severo puede llevar a problemas de salud como trastornos digestivos o problemas cardíacos.

La doctora Ruth MacPete, veterinaria y autora de “Lisette the Vet”, el oído de los perros es más sensible que el de los humanos, lo que intensifica el ruido de los fuegos artificiales. Juliana DeWillems, entrenadora de perros, añade que muchos canes no se socializan adecuadamente con los fuegos artificiales cuando son cachorros, lo que contribuye a su miedo.

Qué puedo hacer para calmar a mi perro asustado por los fuegos artificiales

Existen diversas estrategias que los dueños de perros pueden adoptar para mitigar los efectos del miedo a la pirotecnia. Aquí te presentamos algunas de las más efectivas:

Crear un espacio seguro : designa un área tranquila y cómoda donde tu perro pueda refugiarse durante los fuegos artificiales. Este espacio debe ser oscuro, sin ventanas o con cortinas gruesas que bloqueen las luces, y con objetos que lo hagan sentir a gusto, como su cama o juguetes favoritos.

Usar chalecos de ansiedad: los chalecos de presión son una herramienta útil para muchos perros. Este tipo de ropa ejerce una presión suave sobre el cuerpo del perro, lo que puede ayudar a calmar su ansiedad y darle una sensación de seguridad.

Los ruidos fuertes de la pirotecnia pueden causar reacciones físicas y emocionales graves en mascotas (E+)

Reforzamiento positivo : durante la pirotecnia, mantén una actitud tranquila y usa premios para reforzar los comportamientos calmados de tu perro. Evitar castigos es crucial, ya que esto podría aumentar su ansiedad.

Fomentar la distracción : proporciona juguetes interactivos o juegos que puedan captar la atención de tu perro y distraerlo del ruido exterior. Las actividades como el juego de búsqueda o el uso de juguetes dispensadores de golosinas pueden ser efectivos.

Consulta con un veterinario: si tu perro tiene un miedo extremo a los fuegos artificiales, un profesional podría recomendarte el uso de medicación o suplementos para calmar a tu mascota. También existen terapias conductuales que pueden ser útiles para tratar el miedo a la pirotecnia.

Cómo saber si mi perro está asustado

Reconocer los signos de miedo en tu perro es fundamental para intervenir de manera efectiva. Aunque cada perro puede reaccionar de manera diferente, existen algunos comportamientos comunes que indican que un perro está asustado:

Esquivar y esconderse : El perro puede buscar refugio bajo muebles, en su cama o en cualquier lugar donde sienta que está a salvo.

Ladridos excesivos: algunos perros reaccionan al miedo mediante ladridos constantes o aullidos.

Los efectos a largo plazo de la exposición a pirotecnia pueden derivar en trastornos de ansiedad en perros

Salivación y jadeo : el estrés puede causar que tu perro salive más de lo habitual y respire de manera acelerada.

Postura corporal tensa : un perro asustado puede encorvarse, mantener la cola entre las patas traseras o adoptar una postura rígida.

Intentos de fuga: los perros con un nivel extremo de ansiedad pueden intentar escapar, buscando abrir puertas o ventanas.

Es importante estar atento a estos signos y actuar rápidamente para brindar consuelo a tu mascota. No subestimes el nivel de ansiedad de tu perro, ya que el miedo prolongado puede derivar en problemas conductuales a largo plazo.

Cuidar de tu perro durante las fiestas de fin de año, cuando la pirotecnia está presente, es un acto de responsabilidad. Tomar medidas preventivas puede ayudar a reducir el estrés y prevenir situaciones peligrosas. Recuerda que cada perro es diferente, por lo que es importante encontrar las soluciones que mejor se adapten a las necesidades de tu mascota. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de las celebraciones mientras mantienes a tu perro seguro y tranquilo, asegurándote de que también forme parte de los momentos especiales de la temporada.