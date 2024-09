Juguetes interactivos para perros: de qué manera se pueden estimular sus funciones cognitivas

Data Animal - Cómo estimular un perro en casa: "La mayoría de los problemas es por estrés o aburrimiento"

Los perros requieren más que solo comida y paseos para llevar una vida plena y saludable. La estimulación mental y física es fundamental para su bienestar general. Al involucrar a estos animales de compañía en actividades que desafían su mente y cuerpo, se promueve su felicidad.

A su vez, estas experiencias reducen comportamientos problemáticos que pueden surgir de la ansiedad o el aburrimiento, como el morder objetos del hogar. Al brindarles ciertos juguetes a los perros se puede enriquecer su entorno y proporcionar las herramientas necesarias para que se adapten mejor a diferentes situaciones.

En un nuevo capítulo de Data Animal, la educadora canina, Sofía Latorraca, explicó las mejores maneras de estimular a los perros a través de juegos que impulsan su desarrollo cognitivo y los ayudan a disminuir el estrés.

Los perros necesitan más que comida y paseos, la estimulación mental y física es clave para su bienestar y felicidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Por qué cada vez hay más perros con problemas de comportamiento en la ciudad?

-Hay que entender primero que los problemas de comportamiento o los problemas emocionales pueden tener diferentes motivaciones detrás. Pero hay un factor común que solemos encontrar, sobre todo en perros que viven en entornos urbanos, que es el aburrimiento y el estrés, porque tienen rutinas que no se adecúan a sus necesidades como especie. Sé que en Data Animal, en otras oportunidades, por ejemplo, han hablado de la importancia del paseo, que sí es una actividad fundamental, imprescindible en la vida del perro, pero no deja de ser una porción muy chiquita de las 24 horas que tiene un día.

“Un perro con mucha suerte por ahí sale a pasear una, dos o tres horas. ¿Y el resto del día qué hacemos? Los perros tienen necesidades que manifestar, como explorar, olfatear, pero también masticar, desgarrar, lamer. Entonces, si yo como tutor no le aporto la posibilidad de expresar esas conductas, el perro se va a buscar sus propias actividades para poder manifestarlas”, comentó la experta.

Los problemas de comportamiento en perros que viven en entornos urbanos suelen tener como causa el aburrimiento y la falta de estimulación (Freepik)

-¿Cómo podemos hacer nosotros para enriquecer el ambiente más allá de los paseos?

-Ahí entra en juego un concepto muy importante que es el de enriquecimiento ambiental, que es básicamente qué actividades puedo incluir yo en la rutina diaria de mi perro para que él pueda manifestar todos estos comportamientos que le son naturales.

Los juguetes interactivos son una buena opción para que los perros desarrollen sus habilidades. Se tratan de objetos con orificios que se rellenan con comida, y el canino debe empujar y morder para sacarla. De esta manera, gastan energía, tanto física como mental, dentro del hogar para obtener una recompensa.

“El perro al resolver este tipo de actividades, también va a obtener un montón de beneficios, desde el hecho de bajar niveles de estrés, tener menos aburrimiento en general, pero también ir trabajando en ciertas habilidades cognitivas y emocionales, como por ejemplo su seguridad, su confianza y también muy importante, su tolerancia a la frustración”, agregó Latorraca.

Con respecto al contenido que se le puede agregar a estos juguetes, la especialista indicó que depende del alimento que le sea más apetecible al perro. Algunos animales de compañía pueden preferir su alimento balanceado, mientras otros requieren de carne, pollo o viseras para sentirse atraídos por la actividad.

Juguetes interactivos ayudan a reducir el aburrimiento y el estrés en perros que tienen rutinas monótonas (Freepik)

Estos juegos son actividades que complementan al paseo, y deben estar presentes en el día a día de los perros para que logren satisfacer sus necesidades básicas.

“Hay diferentes modalidades de juguetes. Por ejemplo, existen las alfombras de olfato, valga la redundancia, se usan para que el perro olfatee. Se esconden entre los diferentes pedacitos de tela trocitos de comida que al perro lo van a motivar mucho y los va a buscar. Cuando yo empiezo a prepararle estos juguetes al perro, los voy a minar de comida e intentar despertarle esta habilidad y esta actividad que muchas veces tiene dormida el perro, porque yo no se lo fomento”, señaló la educadora canina.

Por otro lado, también existen las licki mat, cuyo objetivo es promover la función de lamer en los perros, ya que sirven para untar alimento. Esta actividad los ayuda a autorregularse, a bajar los niveles de estrés y, en general, a relajarse.

Los juguetes interactivos deben estar presentes en la rutina diaria del perro para ayudarlo a satisfacer sus necesidades naturales (Getty)

Se deben tener en cuenta las necesidades propias de cada canino a la hora de ofrecerles los juguetes, según señaló la experta: “Cada juguete cumple una dinámica diferente. El perro va a manifestar una conducta diferente, pero en principio yo debería ver que el perro está satisfecho manifestando estas conductas que para él son naturales. Entonces le planteo la actividad y estoy segura de que la está pudiendo resolver correctamente. Y ahí me doy cuenta de que el juguete para mí funciona”.

-¿Hay algún momento indicado para ofrecerles este tipo de juego? ¿Cuántas veces o cuánto tiempo tenemos que hacerlos hacer estas actividades?

-Va a depender un poco de las características particulares de cada perro, porque hay perros que por su raza, o por su cruza de raza, o por su tamaño, o por su edad, o por el temperamento particular de ese perro, van a demandar hacer un poco más en el día. Y hay perros que con un poquito ya están satisfechos. En términos generales, lo que solemos decir es: empecemos por aportar una actividad por día y si notamos que hay un impacto positivo en el comportamiento del perro en general, nos podemos quedar con eso, y si no, sumamos alguna actividad más. Lo vamos adaptando de acuerdo a cómo va variando o no su comportamiento.

Los juegos interactivos deben estar siempre presentes como complemento a los paseos, no como reemplazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

-¿Cómo se pueden suplantar los juguetes comerciales en caso de no poder comprarlos?

-La verdad es que los juguetes comerciales lo que tienen de bueno es que son prácticos. Yo ya los tengo listos, solamente los tengo que rellenar y se terminó. Pero no son imprescindibles, porque la verdad es que con elementos que podemos tener todos en casa, como botellas, rollitos de papel higiénico, cajas, trapos viejos, puedo crear un juguete casero y va a ser igual de funcional y va a cumplir el mismo objetivo que cumplen para mí los juguetes comerciales.

“Las botellas, por ejemplo, lo que solemos hacer es calentar un cuchillo en el fuego para que corte mejor el plástico y llenamos la botella de agujeritos. Esta botella la vamos a llenar con alimento, que como decíamos, dependiendo de la motivación del perro, puede ser su alimento balanceado o algo que sea un poco más apetitoso. Y se lo damos para resolver”, resaltó Latorraca.

Para evitar las preocupaciones de los tutores sobre la posible ingesta de plástico o cartón, se debe iniciar con actividades fáciles en las que los perros reciban una recompensa inmediata. En el caso de las botellas, la experta recomendó hacerles, por ejemplo, 30 agujeros para asegurarse de que ante la mínima interacción el canino logre obtener alimento y se evite la frustración que impulsa a morder y romper objetos.

Los perros que juegan juntos aún necesitan estimulación cognitiva individual con juguetes interactivos que desafíen su mente (Getty)

“Con los rollitos de papel higiénico que seguramente todos tenemos de esto en casa, es un poco lo mismo, hacemos agujeritos en el rollito. Al principio, cuando el perro es inexperto, voy a poner mucha cantidad de agujeros y de gran tamaño. Lo puedo doblar hacia adentro, lo lleno con comida, lo cierro del otro lado y se lo aporto al perro”, manifestó la especialista.

-Y esto también, siempre supervisando al perro al principio, sobre todo en los cachorritos.

-Exactamente. Yo lo que tengo que ver en el perro es esto de que ante la menor interacción ya está obteniendo una recompensa y de a poco, con las repeticiones, el perro va a decir: “Ok, la conducta que me sirve a mí entonces es empujar el juguete, porque ahí enseguida obtengo el alimento”.

Al tener más de un perro, por más que jueguen entre ellos, es recomendable aportarles los juguetes estimulantes, según la educadora: “Son necesidades diferentes. Una cosa es esta necesidad social que puede llegar a tener el perro, que quizás en parte se satisface con los hermanos de la misma manada. Pero estas necesidades de estimulación cognitiva siguen estando”.

Al introducir una nueva actividad con juguetes caseros, se debe vigilar al perro para observar si su respuesta es positiva, sobre todo si se trata de un cachorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que recomendamos en general es cuando hay más de un perro en casa, siempre aportar actividades a la vez. Que no pase esto de que uno está ahí con comida resolviendo y el otro mirando medio frustrado a ver qué pasa. Entonces aportamos actividades a la vez para los dos y si es necesario por separado para que no haya conflicto entre hermanos”, agregó.

-Esto desmitifica un poco la idea de que no se puede tener un perro en departamento.

-Totalmente. Enriqueciendo la rutina del perro con estas actividades, un perro viviendo en departamento puede ser igual o hasta más feliz que un perro que vive en una casa con gran jardín.