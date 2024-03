Cuáles son las razas de perros más adecuadas para departamentos y las que es mejor evitar

Antes de elegir un perro, se deben considerar los metros cuadrados del hogar en el que estará el animal y su estilo de comportamiento (Archivo Freepik)

Se sabe que las mascotas pueden traer beneficios para la salud mental de las personas. Pero a la hora de adoptar un perro, es importante asegurarse de que su estilo de vida, su situación vital y sus comportamientos sean compatibles con la cantidad de metros cuadrados que se tienen en el hogar.

Aunque una raza no determina por completo el temperamento, la personalidad o los niveles de energía de un perro, se debería considerar antes si se cuenta con una casa pequeña para que el animal acceda a una vida con bienestar y se le puedan brindar cuidados responsables.

También se debería pensar si hay otros hogares con vecinos cerca, porque por ejemplo los ladridos frecuentes de algunas razas pueden molestar a otras personas.

Entre otros, para convivir con perros en espacios reducidos se recomiendan los perros caniches, los pomerania y los Schnauzer mini, aconsejó en diálogo con Infobae la veterinaria Alejandra Lorenzo Smirnoff, docente e investigadora en cátedras de fisiología animal y de nutrición y alimentación de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Cuáles son los perros ideales para espacios reducidos

Caniche

Los caniches son razas aptas para hogares pequeños (Archivo Getty)

El caniche es una de las razas de perros más antiguas. Antes, estaban destinados a la caza de aves acuáticas. Son perros vivaces, activos y adorables. Existen tres tipos de caniche. El más pequeño es el caniche toy que mide de 24 a 28 centímetros.

Son perros activos que requieren actividad física diaria para satisfacer su alto nivel de energía. Se entusiasman con cualquier tipo de actividad y les gusta mantenerse ocupados. Son curiosos y les encanta explorar nuevos lugares. Les gusta que les lancen juguetes, palos o pelotas.

Pomerania

Los perros pomerania se adaptan a los departamentos chicos. Les gusta estar en el regazo de sus dueños (Instagram glitterthepom)

Los Pomerania no pesan más 3,5 kilos. A diferencia de lo que ocurre en otras razas de perros, las hembras pesan más que los machos, que llegan a pesar entre 1,8 y 2 kilos. Tienen abundante pelo de longitud media cuyo color combina una extensa gama de tonos ocre, anaranjado, crema y marrón.

Tiene una debilidad por sentarse en el regazo de sus dueños y dejarse trasportar en brazos. Pero es un perro activo que se adapta perfectamente a los espacios pequeños y que aprecia los juegos y los paseos cortos.

Schnauzer miniatura

El schnauzer mini es un perro muy alegre y cariñoso (Freepik)

Los Schnauzer miniatura son perros pequeños, robustos y musculosos. El pelo de sus cejas, bigotes y patas le da un aspecto muy característico.

Lo ideal es que los machos adultos midan unos 36 centímetros de altura y pesen 8 kilos. Las hembras adultas deben medir unos 33 centímetros y pesar 7 kilos.

Por su naturaleza de perro guardián, puede ser ladrador y alertará rápidamente a la familia en caso de que cualquier desconocido se acerque a su territorio.

Qué razas no se recomiendan en espacios chicos

Se debe considerar que algunas razas de tamaño chico, como el Beagle, no siempre se adaptan en departamentos pequeños (iStock)

Para la veterinaria Lorenzo Smirnoff, hay que tener en cuenta que algunas razas de perros no se deben incluir en espacios pequeños. “Hay razas que son de tamaño pequeño, como el Beagle y Jack Russell, que no se recomiendan en espacios pequeños. También hay razas grandes, como el dogo, el doberman y el ovejero alemán. Son perros muy enérgicos o tienen gran porte, y requieren mucho espacio. Por lo cual, no se recomienda tener esas razas si se dispone de un hogar pequeño”, afirmó.

Aquí van las características de perros que no deberían estar en espacios reducidos:

Jack Russell

La raza Jack Russell así como los Beagle pueden parecer hermosos y atractivos para convivir en un departamento chico por su tamaño. Pero la experta advirtió: “El Jack Russel y el Beagle son muy energéticos. Como se mueven mucho, necesitan un espacio amplio. Por lo cual, no se los recomienda en departamentos pequeños”, expresó.

Labrador

Los perros labradores necesitan mucho espacio por su alta energía. Por lo cual, un departamento pequeño puede no ser conveniente para ellos (Freepik)

El labrador es un perro grande. Tiene una constitución fuerte y buena estructura ósea y muscular, con una cabeza ancha y una mirada dulce e inteligente. Su cola, parecida a la de las nutrias, es única. El pelaje es corto y denso y puede ser de color negro liso, amarillo o marrón.

Suele establecer una afectuosa relación con los niños y disfrutar de los juegos con ellos. Los labradores son también perros con mucha energía. Si tienen que vivir en espacios pequeños, se ven limitados en sus movimientos y tienden a sufrir obesidad.

Golder retriever

Los Golden retriever necesitan espacios grandes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Golden Retriever puede ser un perro amable y equilibrado. Pero le gusta arrastrar, tirar o llevarse todo lo que le quepa en la boca. También le encanta el agua. Le gustan los paseos enérgicos y que duren más de dos horas al día.

Se desplazan con pasos largos y fuertes. Los machos adultos miden entre 56 y 61 centímetros y pesan de 30 a 34 kilos Las hembras adultas miden entre 51 y 56 centímetros y pesan de 27 a 32 kilos.

“Siempre antes de adoptar una mascota, se debería consultar al veterinario de confianza para elegir la mejor opción para la familia”, resaltó la veterinaria Lorenzo Smirnoff.