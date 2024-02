¿Qué frutas y verduras se le puede dar a un perro?

Los perros pueden comer frutas como las manzanas rojas. Pero deben estar peladas y maduras antes de que las ingieran (iStock)

Se tiende a creer que a un perro solo le interesa la carne. Sin embargo, es un animal omnívoro. Es decir que también puede comer algunas verduras y frutas.

Desde el campo de la veterinaria especializada en nutrición animal se aclara: no son omnívoros al 100%, sino que los perros son “carnívoros facultativos”. No todas las plantas son aconsejables para que sean ingeridas por los perros. Algunas pueden comerlas como parte de una dieta equilibrada. Otras, en cambio, pueden ser tóxicas.

Los perros no tienen obligatoriamente que consumir verduras o frutas en su dieta, pero sí pueden ser una buena opción. A diferencia de los gatos, tienen otro modo de hacer la digestión y de metabolizar los hidratos de carbono, comentó en diálogo con Infobae, María Silvia Barattero, docente de la cátedra de nutrición e integrante del servicio de nutrición del Hospital Escuela de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires.

Es que los perros pueden beneficiarse de las vitaminas, minerales y otros micronutrientes de las verduras y las frutas.

¿Qué verduras se le puede dar a un perro?

Las zanahorias y el repollito, entre otros vegetales, pueden ser parte de la alimentación de los perros. Deben estar cocidos. Si hay dudas sobre qué darles, se debería consultar al veterinario (iStock)

Los perros pueden comer zapallo, zapallito, zucchini o calabacín, zanahorias, repollo, repollito de bruselas, papas, batatas, acelga y espinacas. Estas verduras se les pueden dar a animales sanos. Si tienen alguna patología, se debe consultar antes con un veterinario especializado en nutrición.

Las verduras deben estar bien cocidas antes de que el perro las ingiera, señaló la experta. “Los perros no están adaptados para digerir las verduras crudas”, indicó la experta.

¿Las verduras pueden ser para todos los perros?

Si el perro tiene alguna patología, se debería adaptar su alimentación según las indicaciones del profesional de la veterinaria especializado en nutrición (Getty Images)

Si el perro está sano, puede consumir ese tipo de verduras cocidas. Aunque también se puede consultar un veterinario especializado en nutrición para que indique una dieta natural y balanceada.

Se pueden indicar, entonces, según las características patológicas. Si el perro tiene que adelgazar o si se tiene que manejar el PH de la orina, se recomiendan determinadas verduras y otras no, comentó Barattero, quien forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Nutrición Veterinaria.

¿Qué frutas se le pueden dar a un perro?

El arándano es un fruto carnoso que puede ser consumido por perros. Getty /Archivo

Los perros pueden consumir frutas peladas y maduras. No deben tener semillas, porque tienen sustancias tóxicas para el animal. No hay que darle desperdicios como la cáscara. Aquí un repaso por las avaladas:

Manzanas rojas

Pera

Durazno

Arándanos (se usan más en casos de perros con infecciones urinarias)

Melón

Mango

Peras

Banana

Sandía (hay que sacarle antes la corteza y las semillas)

“Algunas personas le dan la cáscara de las frutas como si el perro fuera un basurero. Sin embargo, no es saludable. Algunas frutas se podrán comer con cáscara, pero bajo ninguna circunstancia es saludable darle solamente las cáscaras”, afirmó.

¿Qué frutas y verduras no se le pueden dar al perro?

No se le puede dar nueces y otros frutos secos a los perros (iStock)

Las uvas, las pasas de uvas y las grosellas son tóxicas para los perros y pueden provocar insuficiencia renal en algunos. Tampoco se les debe dar frutos secos como nueces, almendras, avellanas o castañas.

No se le debe dar cebollas (ni alguno de sus derivados, como ciboulette), ajo y cebollino porque pueden ser perjudiciales: les genera una intoxicación a largo plazo. Pueden causar problemas sanguíneos, así como diarrea, dolor de estómago y náuseas, si los perros los consume en mucha cantidad.

Los hongos del supermercado pueden ser seguros, pero los silvestres son tóxicos, y puede ser difícil distinguirlos. Tampoco se les debe dar papa cruda ni las paltas.

“Algunas paltas pueden resultar tóxicas para los perros. Por eso, no las recomendamos”, advirtió.

¿Es recomendable la dieta BARF para perros?

(Getty)

La Dieta B.A.R.F. es el acrónimo en inglés de “Biologically Appropriate Raw Food”. Es la práctica de alimentar a las mascotas con una dieta compuesta de alimentos crudos.

“Al igual que cualquier dieta natural (sea cocida o no), la B.AR.F. debe ser formulada por un veterinario especializado en nutrición. No se debería comprar o copiar una receta que no está desarrollada para el perro”, expresó.

La B.A.R.F. tiene sus beneficios y sus contras. La persona que está al cuidado del perro debe hacer un manejo adecuado de su alimentación para evitarle perjuicios.

La dieta B.A.R.F implica darle alimentos crudos. Puede tener algunos beneficios, pero también el perro puede adquirir infecciones al consumir alimentos que están contaminados (Getty Images)

“Las carnes crudas pueden transmitir enfermedades a los perros y a las personas que las manipulan. Por eso se debe consultar al veterinario clínico de confianza sobre sus beneficios y perjuicios”, señaló la experta.

Y continuó: “Si se considera un cambio dietario, se recomienda consultar a un veterinario especializado en nutrición en caninos para que desarrolle una dieta natural, cruda o cocida, bien formulada para cada paciente”.

“La dieta B.A.R.F puede estar contraindicada en algunos perros”, enfatizó Barattero.

¿Qué porcentaje de la alimentación puede ser frutas y verduras?

Los perros también necesitan proteínas animales y grasa como parte de su dieta integral, aunque puede incluir frutas y vegetales (Crédito: Getty)

“Los perros no necesitan más del 5% de frutas o de verduras en sus dietas. Esto surge al entender que los perros domésticos no dejan de ser carnívoros. Sin embargo, durante la domesticación, el perro actual se ha ido alejando de ese perro primitivo y sus hábitos alimenticios han ido cambiando”, dijo a Infobae el profesor en nutrición animal de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Juan Manuel Cantet.

“Ha pasado por un proceso de humanización de sus dietas, entre otros cambios desde que se lo domesticó -comentó Cantet. Hay estudios de los últimos diez años que afirman que el perro actual está mejor adaptado al aprovechamiento de cereales comparado con sus parientes previos a la domesticación”.

“No está mal ofrecer frutas y verduras a las mascotas, más que nada por el aporte de fibra y ciertas vitaminas. Pero hay que tener en cuenta que los perros necesitan proteína animal y grasas como parte fundamental de su dieta integral”, concluyó.