Microchips en animales: para que sirven y cuál es su verdadero uso

El Dr. Romero explica la diferencia entre GPS y microchips en los animales.

A propósito del comerciante tristemente asesinado y descuartizado, y el posterior hallazgo de su perro, un bulldog francés, se puso sobre el tapete la polémica de reconstruir el derrotero del animal en función de que estaba microchipeado.

Esto es un craso error, los microchips de los perros, los que se implantan entre los dos omóplatos o al final del cuello, en ese huequito que le queda allí, son del tamaño de un grano de arroz, se implantan por una inyección subcutánea con una aguja un poquito más gruesa.

No duelen y quedan toda la vida. Contienen 16 dígitos, es decir 16 números que le dan una pauta identificatoria al animal, como un número de DNI. Si uno dice el número de DNI y alguien ingresa en alguna base de datos donde la persona está registrada por ese número, va a aparecer una serie de información.

"El microchip solo sirve para decir que ese animal es ese animal", graficó Romero

La información no está en el microchip. El microchip no tiene ninguna información y no tiene ninguna posibilidad de identificar el lugar donde el animal estuvo, donde el animal está. Solo sirve para decir que ese animal es ese animal.

Entonces ¿existen GPS para animales?

La respuesta es sí, pero son muchísimo más grandes, no se implantan subcutáneos y existen en Argentina inclusive disponible y en muchos lugares del mundo se ponen en el collar y sirven sobre todo para los gatos.

Relacionándolos a través de Bluetooth con un teléfono celular tienen 200 o 300 metros de alcance por lo tanto el microchip no sirve para saber dónde está tu perro, sino quién es tu perro.

Un collar inteligente para perros

Collar inteligente (Invoxia)

Existen otro tipo de herramientas para los animales de compania. Los rastreadores han existido durante mucho tiempo. En 2022 se presentó un nuevo collar inteligente que podía determinar también los signos vitales de un perro.

Para monitorear los signos vitales, como la frecuencia cardiaca en reposo y la frecuencia respiratoria, una compañía sostuvo haber trabajado con cardiólogos veterinarios certificados para desarrollar una inteligencia artificial de aprendizaje profundo que utiliza sensores de radar analógicos en miniatura.

Este collar se distingue por una combinación de equipo: rastreo GPS tradicional con medios no invasivos, controla los signos vitales, es compatible con Bluetooth, Wi-Fi, GPS y LTEM además de tener un timbre integrado y alertas de salida.

Después del caso Wilson

Wilson, el malinois de raza belga que conquistó los corazones de los colombianos, desempeñó un papel crucial en el rescate y búsqueda de los cuatro niños que lograron sobrevivir durante 40 días en la densa selva que se extiende entre Guaviare y Caquetá.

El perro Wilson es hoy un héroe (@FuerzasMilCol/Twitter)

Lamentablemente, el 26 de junio, el general Pedro Sánchez, comandante de las Fuerzas Especiales de la Operación Esperanza, comunicó que las posibilidades de encontrar a Wilson en la selva son ahora muy remotas.

Dada la triste desaparición del canino considerado un héroe por muchos, en adelante en Colombia se implementará el uso de dispositivos GPS en todos los perros. Esta medida tiene como objetivo prevenir situaciones como la de Wilson, asegurando que no se extravíen durante las misiones especiales.

*El Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook es médico veterinario. Especialista en Educación Universitaria. Magister en Psicoinmunoneuroendocrinología. Ex Director del Hospital Escuela de Animales Pequeños (UNLPam). Docente Universitario en varias universidades argentinas. Disertante internacional.

