Que Kim Kardashian West utilizara su nombre para una marca de ropa interior generó mayor polémica aún aunque no fue de extrañar. Kim es conocida por la rapidez con que maneja sus negocios. Su imperio de industrias alcanzó los 350 millones de dólares según Forbes y no se anda con chiquitas: para que no queden dudas, la celebrity también registró "Kimono Body" y "Kimono World". En Japón piden que cambie el nombre… ¿Dará Kim marcha atrás?