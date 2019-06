¿MODA O ARTE?. ¡Las dos! An Inquiring Mind no es una muestra más. Esta es la oportunidad de Blahnik de combinar su trabajo con obras como Rembrandt, Tiziano y Velázquez, parte de la colección permanente del Wallace Collection. Una selección exclusiva -dado que las obras no pueden ser exhibidas fuera del museo, de acuerdo a lo estipulado por sus últimos dueños- entre las que se cuentan trabajos como "El columpio" de Fragonard, "El caballero sonriente" de Frans Hals, el "Perseo y Andrómeda" de Tiziano y "La dama del abanico" de Velázquez.