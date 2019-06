¿La mujer sabe y puede? ¿El hombre no sabe y no puede? Ambos sabemos y ambos podemos aprender lo que creemos no saber. Bucear en las profundidades de la puericultura, en los placeres del piel a piel, en el infinito ida y vuelta de la mirada que rebota en los ojos de nuestro bebé no es patrimonio de ningún género.