Más cuando se tiene una host de lujo, con Anna Wintour (editora en jefe de Vogue Estados Unidos y hada madrina en el The Costume Institute del MET) abriendo la noche. Alma mater de esta gala-quien asiste y quien no pasa por su afilada mirada-, Wintour no se anduvo con chiquitas. Fue la primera en generar aplausos al llegar enfundada por un auténtico vestido Chanel y envuelta en plumas, muchas pero muchas plumas pretty in pink.