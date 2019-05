Con Maluma como el único latino en tener su performance sobre el escenario de los Billboard, la diva no defraudó. Si algo saben los dos es cómo subir la temperatura. El boom por el latin lover y el furor por el reggaeton no paran y si de algo sabe Madonna es reinventarse. A su juego la llamaron: en el video de Medellín, la reina del pop eligió vestuario acorde by el español Palomo Spain (el preferido de Beyoncé y Miley Cyrus).