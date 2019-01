MÁS Y MÁS FANTASÍA. Se trata de reír y llorar como un niño otra vez, ¿o quién no lloró (y mucho) con Dumbo Vuelve la trama de 1941, esta vez con un elefante hecho con efectos visuales y personajes humanos interpretados por Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito y Eva Green. Más allá de la trama –un clásico de clásicos– genera expectativa la visión que le dará la dirección de Tim Burton (un experto en clásicos, tras Alicia en el País de las Maravillas o Charlie y la fábrica de chocolates). La magia no tiene fecha de vencimiento y en este revival de historias no se escatimaron gastos.