A María José Rattagan (44) siempre le gustó pintar, pero fue una amiga quien le recomendó que armara una página en Instagram para vender sus productos. "Yo soy cero comercial, me encanta pintar y hacerlo a pedido porque me gusta que cada pieza cause una emoción en quien la recibe", nos cuenta María, que está casada y es mamá de cinco hijos que

van de los 8 a los 21 años.