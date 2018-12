Estas son sus ventajas:

xAdemás de purificar la fibra capilar, los barros restauran su estructura y desintoxican el cuero cabelludo, que logra respirar y recuperar su función de barrera protectora.

xVienen en polvo, se les debe agregar agua caliente, con la que se forma una emulsión que se aplica sobre el pelo. Los tiempos de exposición pueden variar en función del tono deseado y de lo que se desea lograr: reflejos, cubrir canas, etc. xCrean una capa protectora en las fibras capilares y una coloración natural y brillante. Si bien no se logran todos los tonos o matices de los productos artificiales, es posible mezclarlos para obtener más variedades. No aclara el pelo demasiado, más bien es una coloración que potencia el color natural y extrae sus reflejos naturales, como marrones, cobres, bronces, etc.

xOtro punto favorable es que eliminan el aspecto seco y quebradizo porque el pigmento engrosa la fibra y hace que pese más.

xEn los países que se encuentran a la venta se consiguen en herboristerías, tiendas bio y otros comercios especializados, incluso algunas peluquerías lo ofrecen.

xSu duración aproximada es de un mes, dependiendo mucho del ritmo de crecimiento del pelo y de la frecuencia del lavado. Tienen la ventaja de no dejar raíces (los pigmentos se van soltando progresivamente en los lavados).

xPara retrasar la degradación del color es aconsejable lavarse el pelo con agua tibia, porque preserva el pigmento en el interior de la fibra. xSiempre hay que leer las etiquetas para chequear que sus componentes sean los que promete el fabricante; en el packaging debería constar un sello que garantice la calidad del producto y la ausencia de químicos, aunque siempre es bueno preguntarle a tu estilista de confianza.