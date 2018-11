CREATIVIDAD INFINITA. La idea de Michael Jackson: On the Wall, un título que hace referencia a su álbum Off the Wall de 1979, explora, por primera vez, la influencia que Jackson ha tenido en algunos de los artistas contemporáneos más importantes. De esta manera se reunieron trabajos de 48 artistas de generaciones y procedencias diferentes que han sido repartidos en diferentes salas; cada una de ellas describe una faceta del cantante. Hay pinturas, collages, fotografías, esculturas y videos.