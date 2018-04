LA BANDA ORIENTAL. Si te tienta comer el mismo Ippudo NY, lo tenés en East Village (65 Fourth Avenue), en Westside (321 51 St.) y hasta en la 5ta Avenida (24 West 46th St.). Pedite edamame (US$ 6), shishito (ajíes japoneses con sal con yuzu, US$ 8) y tataki (US$ 28). Y si sos fan del picante, probá su Karaka_men Ramen (US$ 15).