-Rosario: Sí, la asociación civil se llama Nutriéndonos porque nos gustaba la idea de que, más allá de la alimentación, a los chicos que vienen se los nutra con estimulación y afecto… No es solo físico, es nutrirlos espiritualmente también. Y no pasa sólo por ellos porque todos los voluntarios nos nutrimos también. Además, el impacto de lo que vivimos va más allá de nosotros y es algo que se expande a nuestro entorno. –Wenceslao: Igualmente, más allá de la voluntad de servicio que uno puede tener o no, lo que a mí me convenció fue ver que había algo en lo que podíamos hacer una diferencia en serio. Trabajar en nutrición infantil no es un paliativo, impacta directamente en las posibilidades que van a tener esos chicos.